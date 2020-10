Możliwe większe cięcia produkcji ropy naftowej w Norwegii

W bieżącym tygodniu na rynku ropy naftowej dominuje strona popytowa. Cena ropy WTI ustabilizowała się powyżej poziomu 40 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 42 USD za baryłkę.

Bieżący tydzień przynosi sporo ciekawych informacji na rynku ropy naftowej, jak również spekulacji dotyczących przyszłej podaży tego surowca. Ważną informacją przewijającą się w ostatnich dniach przez komunikaty z rynku ropy jest oczywiście przedłużający się strajk w Norwegii, który jak dotychczas ograniczył wydobycie ropy naftowej w tym kraju o 330 tysięcy baryłek dziennie, łącznie na sześciu polach naftowych.



Jeśli strajk nie zakończy się w ciągu najbliższych kilku dni, ta liczba może jednak wzrosnąć trzykrotnie. Już 10 października mają zamknąć się kolejne cztery pola naftowe, a przedłużenie strajku do 14 października byłoby równoznaczne z wygaszeniem wydobycia ropy na największym polu naftowym Europy Zachodniej, Johan Sverdrup, odpowiadającym za produkcję 470 tys. baryłek ropy dziennie. Łącznie, potencjalne ograniczenia produkcji mogą sięgnąć 934 tysięcy baryłek dziennie.



Tak duże ograniczenie produkcji z pewnością pozytywnie odbiłoby się na notowaniach ropy naftowej. Niemniej, dla norweskich firm wydobywczych oznaczają one spore problemy, więc zapewne motywacja będzie duża, aby doprowadzić do kompromisu pomiędzy związkami zawodowymi a NOG (Norwegian Oil and Gas Association). Jeśi konflikt będzie się przedłużał, to potencjalnie do gry mógłby wejść nawet norweski rząd – już kiedyś tak zrobił, w 2012 roku, kiedy to interweniował po 16 dniach strajku pracowników sektora naftowego.