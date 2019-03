MPiT: dane GUS potwierdzają utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu płac

Wtorkowe dane GUS nt. przeciętnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. w ujęciu rocznym potwierdzają utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu płac - ocenia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 roku wyniosło 4949,42 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,6 proc. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym wzrosło o 2,9 proc. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie wzrosło - o 0,2 proc., a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 0,4 proc.

"Dane za luty pokazały dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy" - ocenił resort. Dodał, że dynamika wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym nie odbiega znacznie od wskazań odnotowanych w lutym w latach poprzednich.

"W ostatnich miesiącach (z wyjątkiem stycznia 2019 r.) obserwowane jest spłaszczanie wykresu dynamiki wzrostu, w związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów (podaży) pracy, dlatego dane za luty można uznać za korzystne" - napisano.

Eksperci resortu zaznaczyli, że po bardzo dobrych wynikach za styczeń, dane za luty "potwierdziły pozytywny trend wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw".

"Wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 7,6 proc. jest najlepszym wynikiem odnotowanym w lutym w ostatnich latach, co oznacza, że zarówno 2018 r., jak i pierwsze miesiące 2019 r. pracownicy mogą uznać za bardzo udane" - podkreślono.

Według resortu potwierdza to odczyt w ujęciu miesięcznym. "Wzrost na poziomie 0,4 proc. nie jest wynikiem rekordowym, ale lepszym od tego samego wskaźnika odnotowanego w lutym 2018 r., co pozwala na pozytywną ocenę wskazania" - zaznaczył resort przedsiębiorczości i przypomniał, że dane GUS odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników.

Z kolei Eurostat opublikował we wtorek dane dotyczące dynamiki kosztów pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2018 r. "Dane te potwierdzają stosunkowo duży wzrost wartości tego wskaźnika dla większości państw, które przystąpiły do UE od 2004 r." - zwrócili uwagę eksperci MPiT.

Jak wyjaśnili, wskaźnik kosztów pracy wylicza się poprzez podzielenie całkowitych kosztów pracy (wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy) przez liczbę przepracowanych godzin. "Wskaźnik ten dla Polski wzrósł w czwartym kwartale 2018 o 6,5 proc. w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej" - wskazano. Wzrost ten, jak tłumaczy resort, wynika przede wszystkim z rosnącego poziomu wynagrodzeń.

"Dane opublikowane przez Eurostat oznaczają, że Polska znajduje się w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej, które charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami pracy i jednocześnie wykazującymi dużą dynamikę wzrostu tego wskaźnika" - wskazano. Dodano, że w czwartym kwartale krajem z najwyższym wzrostem kosztów pracy, podobnie jak w poprzednich okresach, pozostaje Rumunia z wynikiem 13,1 proc., następnie Łotwa 11,8 proc., na trzecim miejscu - Portugalia (10,3 proc.), która jest jedynym państwem „starej Unii”, dla którego wzrost kosztów pracy porównywalny jest z państwami naszego regionu.

Polska znalazła się na dziewiątym miejscu zestawienia.