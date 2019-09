MPiT: papierosy, mięso, podroby z drobiu najważniejsze w polskim eksporcie rolno-spożywczym

W polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych najważniejsze znaczenie mają papierosy, mięso jadalne i podroby z drobiu, chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta - podał resort przedsiębiorczości i technologii. Płody rolne są flagowym produktem budującym "markę Polska" - dodał.

Jak wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w środowym komunikacie, w latach 2015-2018 Polska notowała systematyczny wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych. "W 2018 r. przyrost ten osiągnął nienotowany dotąd poziom 29,7 mld euro i był wyższy w ujęciu rocznym o 6,8 proc.".



Eksperci MPiT wskazali, że w 2018 r. udział produktów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem ukształtował się na poziomie 13,3 proc. "Była to zatem trzecia najważniejsza grupa towarów w zagranicznym wywozie (po wyrobach przemysłu elektromaszynowego oraz chemicznego)" - wyjaśnili.



Zwrócili uwagę, że zdecydowana większość naszego eksportu artykułów rolno-spożywczych trafia na rynek unijny. "W 2018 r. było to w ujęciu wartościowym 24,5 mld euro, przy czym za ponad jedną trzecią tej kwoty odpowiadało pięć krajów: Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Francja i Czechy" - wyliczono.



Resort zaznaczył, że jednocześnie dynamicznie rośnie nasz eksport rolno-spożywczy na rynki pozaunijne. "W latach 2015-2018 odnotowaliśmy pod tym względem znaczący wzrost do: Turcji (o 86,7 proc.), Norwegii (o 79,9 proc.), na Ukrainę (o 62,4 proc.), do Szwajcarii (o 56,4 proc.) oraz Izraela (o 53,8 proc.)" - przypomniał resort.



W polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych najważniejsze znaczenie mają: papierosy (9,7 proc. w 2018 r.), mięso jadalne i podroby z drobiu (8 proc.), chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle itp. (5,3 proc.), czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (5,1 proc.) oraz mięso wołowe (3,9 proc.).



"Powyższe dane dowodzą, że ostatnie 4 lata to czas wzmożonego eksportu polskiej żywności i płodów rolnych, które coraz silniej postrzegane są jako flagowy produkt, budujący "markę Polska". To również rosnące dochody dyspozycyjne naszych rolników i przetwórców rolno-spożywczych, co stabilizuje branżę w Polsce" - oceniło MPiT.