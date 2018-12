MPiT: Polska to lider wzrostów w Europie, PKB w tym roku urośnie o 5,2 proc.

Polska to lider wzrostów w Europie - mówiła w czwartek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że nasze PKB w tym roku urośnie o 5,2 proc.

Zobacz więcej Jadwiga Emilewicz fot. Marek Wiśniewski

Jak mówiła podczas konferencji prasowej szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz w 2017 r. wzrost PKB wyniósł 4,8 proc., a obecny rok ma być "jeszcze lepszy". "Zakładamy, że wzrost wyniesie 5,2 proc." - oceniła.



Jak przypomniał resort, w środę agencja ratingowa Fitch, podobnie jak wcześniej Bank Światowy, MFW czy OECD, podwyższyła prognozę PKB Polski na 2018 r. do 5,1 proc. z 4,8 proc.



Emilewicz zaznaczyła, że ostatnie lata są niezwykle dobre dla naszej gospodarki. Jak mówiła, włączenie Polski do rankingu krajów rozwiniętych FTSE Russell jest m.in. tego dowodem.



"Polska gospodarka pomiędzy 2016 r. a 2018 r. wzrosła przeciętnie o 8 proc. W 2015 r. wzrost PKB wyniósł 3,8 proc., w kolejnym roku solidne 3,1 proc., a 2017 rok to 4,8 proc. Obecny rok będzie jeszcze lepszy. Zakładamy, że wzrost wyniesie 5,2 proc. Polska gospodarka to lider wzrostów w Europie – mówiła Jadwiga Emilewicz.



MPiT dodało, że wzrost PKB to jedna z miar potwierdzających siłę naszej gospodarki. Pozostałe, to m.in. spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do najniższego historycznie poziomu 5,7 proc.