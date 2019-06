MPiT: w najbliższych latach Polska może stać się regionalnym centrum rozwoju start-upów

W najbliższych kilku latach Polska może stać się regionalnym centrum rozwoju start-upów - uważa wiceszef MPiT Marcin Ociepa. Według niego cyberbezpieczeństwo i fundusze kapitałowe to branże, w których polskie start-upy mogą współpracować z niemieckimi.

"Jedna trzecia funduszy venture capital współfinansowanych przez PFR Ventures ma charakter międzynarodowy. Oznacza to, że Polska mocno weszła do światowego +krwioobiegu+ start-upowego, a poszukiwania start-upów obejmą różne rynki zagraniczne, w tym Niemcy" – powiedział Ociepa cytowany w czwartkowym komunikacie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii.



Według wiceszefa MPiT dzięki uruchomionemu trzy lata temu największemu w Europie Środkowo-Wschodniej programowi dla start-upów Start in Poland, w ciągu najbliższych siedmiu lat w Polsce ma szansę powstać 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie. Ociepa podkreślił, że Start in Poland jest ściśle powiązany z innymi działaniami, głównie legislacyjnymi, mającymi na celu poprawę warunków działania innowacyjnych firm czy ich ekspansji zagranicznej.



"Rozwijając ekosystem start-upowy czerpiemy z wiedzy i doświadczeń innych krajów. Jesteśmy otwarci na organizację różnego rodzaju spotkań i wydarzeń start-upowych we współpracy z innymi krajami, w tym z Bawarią" - tłumaczył Ociepa podczas czwartkowego spotkania z Hubertem Aiwangerem, wicepremierem i ministrem gospodarki, rozwoju regionalnego i energii Bawarii.



Dodał, że dla niemieckich funduszy VC/PE, które planują inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej Polska jest atrakcyjnym rynkiem, bo jest największą i szybko rozwijającą się gospodarką w regionie.



Zdaniem Ociepy w ciągu najbliższych kilku lat Polska ma szansę stać się regionalnym hubem dla rozwoju start-upów. "Innowacje i nowoczesne technologie związane np. z cyberbezpieczeństwem i medycyną, to branże, w których polskie i niemieckie start-upy oraz fundusze kapitałowe mają możliwość współpracować" - dodał.



Jak wskazało MPiT, podczas czwartkowego spotkania polskiego wiceministra przedsiębiorczości i technologii z bawarskim wicepremierem rozmawiano też o objęciu średnich firm ofertą bankowych instrumentów wsparcia inwestycji i eksportu. "Poszerzenie dostępności instrumentów wsparcia dla eksportu i inwestycji jest szczególnie istotne z uwagi na pozycję Polski jako jednego z ważnych partnerów handlowych Bawarii" - zaznaczył resort.



Bawaria jest największym pod względem powierzchni krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec (ok. 13 mln mieszkańców, z PKB 594 mld euro stanowiącym ok. 18,2 proc. PKB Niemiec) i nazywana jest niemiecką doliną krzemową ze szczególnie rozwiniętym sektorem kosmicznym.



Według statystyk niemieckich, w 2018 r. eksport Bawarii do Polski wynosił 7,7 mld euro euro, a udział Polski w eksporcie Bawarii ogółem - 4 proc. Bawaria pozostaje też dużym skupiskiem Polonii w Niemczech – mieszka tam ok. 200 tys. Polaków i osób polskiego pochodzenia.