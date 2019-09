MPiT: w najbliższych miesiącach eksport przyspieszy do ok. 6 proc., a import do ok. 5 proc.

Spodziewamy się w nadchodzących miesiącach przyspieszenia zarówno eksportu, do ok. 6 proc. w skali roku; jak i importu, do ok. 5 proc. w ujęciu rocznym, oceniło w komentarzu do czwartkowych danych GUS ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, od początku roku do końca lipca br. Polska miała 0,7 mld zł deficytu w handlu zagranicznym, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku deficyt wyniósł 8,8 mld zł.



Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - lipiec br. wyniosły w cenach bieżących 578,5 mld zł w eksporcie oraz 579,2 mld zł w imporcie. W porównaniu ze styczniem – lipcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc.



"Zgodnie z naszymi przewidywaniami, po słabych wynikach w czerwcu, kolejny miesiąc przyniósł odbicie naszych obrotów towarowych (w lipcu eksport wzrósł o 4,3 proc., a import o 5 proc.)" - wskazali analitycy MPiT. Podkreślili, że w skali siedmiu miesięcy 2019 r. nasz eksport towarów zwiększył się o 4,8 proc., do 134,8 mld euro, a import o 3,2 proc., do 134,9 mld euro. "W ujęciu nominalnym były to wzrosty odpowiednio o blisko 6,2 mld euro oraz o 4,2 mld euro. Wyprzedzenie eksportowe przełożyło się na redukcję deficytu obrotów, do ok. 180 mln euro" - dodali.



Zwrócili uwagę, że pomimo słabszej koniunktury w krajach Unii Europejskiej eksport towarów do tych krajów wzrósł o 3,7 proc., do 107,7 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych szybko w omawianym okresie zwiększył się eksport do: Francji (o 7 proc.), Niderlandów (o 8,2 proc.), na Węgry (o 8,8 proc.) oraz na Słowację (o 8 proc.) - przypomnieli.



"Relatywnie wolno natomiast rosła sprzedaż do Niemiec (o 1,8 proc.), z tym że w ujęciu wartościowym był to wzrost najwyższy i osiągnął 637 mln euro. Szybszy wzrost eksportu do UE niż importu z tej grupy (o 1,2 proc.) zaowocował dalszym wzrostem nadwyżki – o 3 mld euro, do 28,5 mld euro" - wyjaśniło MPiT.



Jak zaznaczyli eksperci resortu, trend dynamicznego wzrostu został utrzymany w przypadku eksportu towarów do pozaunijnych krajów rozwiniętych - o blisko 12 proc., do 9,5 mld euro. "Nadal korzystnie wyróżniały się tu USA, ze wzrostem eksportu z Polski na poziomie prawie 16 proc." - zaznaczyli analitycy MPiT. Dodali, że takie wyniki przełożyły się na zwiększenie udziału omawianej grupy rynków w naszej zagranicznej sprzedaży o 0,5 pkt. proc. (rdr), do 7,1 proc., w tym USA o 0,3 pkt. proc., do 3 proc. W tej grupie krajów, jak zaznaczyli, dynamicznie rósł także eksport m.in. do Szwajcarii (o 9 proc.), Kanady i RPA (po 18 proc.), Japonii (o ponad 30 proc.) czy Izraela (o ok. 11,5 proc.). "W rezultacie dynamicznego wzrostu eksportu na te rynki, przy zdecydowanie wolniejszym wzroście importu (o 8,6 proc.) ujemne saldo obrotów zostało zredukowane o 180 mln euro, do ok. 845 mln euro" - podkreślili.



MPiT zwróciło uwagę, że szybki, dwucyfrowy wzrost sprzedaży odnotowano także do krajów WNP (tj. o 11,3 proc. do 8,4 mld euro), w tym do Rosji o 7,7 proc., na Ukrainę o 11 proc., na Białoruś o ok. 20,5 proc. oraz do Kazachstanu o ponad 30 proc. "Tym samym w okresie siedmiu miesięcy br. kraje WNP zyskały na znaczeniu w naszym eksporcie (wzrost udziału o 0,3 pkt. proc., do 6,2 proc.). Z drugiej strony zmniejszyło się znaczenie tej grupy krajów w naszym imporcie, co wynikało ze spadku przywozu o 7,5 proc." - wyjaśnili. Zadecydowało to, jak podkreślili, o redukcji deficytu o prawie 1,8 mld euro, do ok. 2,9 mld euro.



Resort wskazał też na "pewne ożywienie" w eksporcie towarów do krajów na pozostałe rynki słabiej rozwinięte (spoza WNP). "Po raz pierwszy od 2015 r. sprzedaż do tej grupy krajów rosła szybciej niż przeciętnie, tj. o 5 proc., do prawie 9,2 mld euro" - wskazali. Dodali, że "gwałtowne przyspieszenie wywozu w tej grupie rynków" notowano m.in. do Chin (o 34 proc.), Meksyku (o 28 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 68 proc/).



"Oczekiwania dotyczące naszego handlu w przyszłych miesiącach są pozytywne. Spodziewamy się przyspieszenia zarówno eksportu (do ok. 6 proc. w skali roku), jak i importu (do ok. 5 proc. w skali roku)" - ocenili eksperci MPiT.