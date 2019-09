Krakowskie MPK ogłosiło przetarg na zakup 50 autobusów elektrycznych

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ogłosiło przetarg na zakup 50 nowych przegubowych autobusów elektrycznych o długości 18 metrów. Pojazdy dostarczone mogą zostać do stolicy Małopolski do końca 2020 roku.

Jak poinformował w czwartek rzecznik krakowskiego przewoźnika Marek Gancarczyk, realizacja tego kontraktu rozpocznie się, jak tylko MPK SA w Krakowie otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.



„Jeżeli opracowany przez MPK w Krakowie wniosek aplikacyjny uzyska na tyle wysoką ocenę, aby znaleźć się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, to wszystkie autobusy zostaną dostarczone do Krakowa do końca 2020 roku” - zapowiedział rzecznik.



Zgodnie z warunkami postępowania, nowe autobusy elektryczne będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej oraz platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach.



Pojazdy będą wykorzystywane na czterech liniach 144, 173,179 i częściowo 503 kursujących przez al. Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.



Zrealizowanie zakupu 50 bezemisyjnych autobusów sprawi, że po krakowskich ulicach będzie kursować w sumie 76 tego typu pojazdów. To oznacza, że już w przyszłym roku elektryczne autobusy mogą stanowić prawie 14 proc. całego taboru MPK.



Rzecznik MPK przypomniał, że stolica Małopolski jest pierwszym miastem w Polsce, w którym została uruchomiona regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi.



Jak podkreślają władze Krakowa, dzięki zakupom zrealizowanym w ostatnich latach Kraków stał się w tym roku pierwszym dużym miastem w Polsce ze 100 proc. ekologicznym taborem autobusowym, wyposażonym wyłącznie w silniki spalinowe spełniające co najmniej normę Euro 5, napęd hybrydowy lub elektryczny. Wszystkie pojazdy posiadają klimatyzację, monitoring i automaty biletowe.



W latach 2016-2018 mieszkańcy stolicy Małopolski zyskali w sumie 350 nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska autobusów. Na ich zakup przeznaczono blisko 1 mld zł.