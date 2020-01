MR: poprawki posłów przesuwają o rok wejście w życie ustawy ws. Prostej Spółki Akcyjnej

Jednym ze skutków poparcia poprawek posłów do rządowego projektu noweli ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma być przesunięcie do 1 marca 2021 roku wejścia w życie przepisów dot. Prostej Spółki Akcyjnej - podało Ministerstwo Rozwoju.

Jak wyjaśniło w środowym komunikacie MR, sejmowa komisja sprawiedliwości poparła we wtorek poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45 i 45A). "Jednym z ich skutków ma być przesunięcie o rok – do 1 marca 2021 roku - wejścia w życie przepisów dot. Prostej Spółki Akcyjnej" - czytamy. Dodano, że to konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. "Poprawki te nie były przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju" - zaznaczono.



Jak napisał resort, poprawki dotyczące zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakładają koordynację zmian dotyczących KRS oraz PSA.



MR przypomniał, że Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. "Wykorzystanie zalet PSA możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym" - wskazał resort rozwoju.



W ocenie resortu rozwoju powołanie nowej formy prawnej, jaką będzie PSA, "liczni przedsiębiorcy, zwłaszcza z branży startupowej, odbierają bardzo pozytywnie".



Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Dzięki niej polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć firmę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności. Główne cechy PSA to: 1 zł kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja procedur - np. możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji.