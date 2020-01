MR: przeciętne wynagrodzenie po raz pierwszy przebiło poziom 5,5 tys. zł

Po raz pierwszy poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przebił w grudniu 2019 r. poziom 5,5 tys. zł, a dynamika roczna okazała się wyższa niż w 2018 r., wskazali analitycy Ministerstwa Rozwoju. W ich ocenie grudniowe dane można uznać za dobre.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. wzrosło o 6,2 proc. rok do roku i wyniosło 5604,25 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie wzrosło o 2,6 proc. (rdr) i wyniosło 6396,0 tys.



"Koniec roku przyniósł zatem dobre wieści z rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do listopada 2019 r. o 1,2 tys. osób. Pozwoliło to na utrzymanie rocznej dynamiki na poziomie 2,6 proc., czyli średniej wartości z całej drugiej połowy 2019 r." - zaznaczyli eksperci resortu rozwoju. Zwrócili uwagę, że przeciętna dynamika dla całego roku wyniosła 2,7 proc.



Eksperci MR podkreślili, że poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw "po raz pierwszy, i to znacznie, przebił poziom 5,5 tys. zł". Zwrócili uwagę, że grudniowa miesięczna dynamika była wyższa niż przed rokiem "aż o 1 pkt proc.". "Również dynamika roczna okazała się być wyższa niż w 2018 r. (o 0,1 pkt proc.). Grudniowe dane można więc uznać za dobre" - ocenili.



Dane GUS, jak podkreśliło MR, odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników.