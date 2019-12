Mr Royal & Mrs Celebration

Świece, kryształy, podniosła atmosfera, wystawne dekoracje i wreszcie eleganckie, przyciągające spojrzenia stroje. To niecodzienna sprawa. To domena przełomu roku. Spotkań, toastów i zabawy niemal w królewskim wydaniu. I nie chodzi tu o magię chwili i fantazję z dziecięcych baśni, lecz o prawdziwy świat dorosłych celebracji, który czeka tuż za rogiem.

Do ostatniego dzwonka zapowiadającego rozpoczęcie tej wyjątkowej sztuki w teatrze życia jeszcze chwila. Jest więc czas na inspiracje i przygotowania. Ponieważ gorączkowa atmosfera nie służy dobrym przedsięwzięciom i dostojności, zastanówmy się spokojnie, w jakim stylu świętować. Szczęśliwie bez przeszkód możemy czerpać z bogatej historii kina i najlepszych imprezowych dekad. A że okazji nadarzy się co najmniej kilka, warto poważnie podejść do tematu, chociażby dla własnej satysfakcji albo po to, by zyskać w oczach innych gości.