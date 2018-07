MRiRW: odbyły się rozmowy polsko-chińskie

W poniedziałek odbyło się dwustronne spotkanie polsko-chińskie. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju i zarządzania obszarami wiejskimi, promowania wymiany handlowej i inwestycji rolnych, pogłębienia współpracy w dziedzinie technologii oraz nauk o rolnictwie.

Ze strony Chin rozmowom przewodniczył wiceminister rolnictwa i obszarów wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej Yu Xinronga, a ze strony polskiej -



wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński - poinformował resort rolnictwa w komunikacie.



"Pragnę wyrazić zadowolenie z jakości relacji między naszymi krajami. Spotykamy się w momencie bardzo intensywnych kontaktów polsko-chińskich, zarówno na szczeblu politycznym, jak i eksperckim" – podkreślił Giżyński.



Wiceminister Yu Xinrong powiedział, że poniedziałkowe spotkanie wpisuje się w prowadzony pomiędzy naszymi krajami dobry dialog w dziedzinie rolnictwa.



"To kolejne dobre spotkanie po wizycie, którą w Polsce na początku lipca br. złożył chiński minister generalnej administracji celnej (GACC) Ni Yufeng, a także po ubiegłorocznej wizycie w Polsce ministra rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Han Changfu" - powiedział chiński wiceminister i dodał, że strona chińska zainteresowana jest korzystaniem z polskich doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami wiejskimi i produkcją ekologiczną - podał resort w komunikacie.



Z uwagi na zainteresowanie Chińczyków rolnictwem ekologicznym, we wtorek delegacja chińska pojedzie na wizytę studyjną w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, połączoną z wizytą w gospodarstwie ekologicznym w Radzanowie.



Jak zaznaczył wiceminister Giżyński, będzie to okazja do zapoznania się delegacji chińskiej z polskimi rozwiązaniami w zakresie standardów i nadzoru nad produkcją ekologiczną, jednocześnie zwrócił się do wiceministra Yu Xinronga o wprowadzenie istotnych uproszczeń formalności związanych z uzyskiwaniem zgody na eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski do Chin.



Na zakończenie rozmów podpisano Memorandum of Understanding o współpracy między Chińską Akademią Nauk Rolniczych a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstw a(IUNG) w Puławach.



Chiny są jednym z priorytetowych krajów w promocji polskiej żywności, ze względu na duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców wymianą handlową z chińskimi partnerami. Świadczą o tym między innymi częste kontakty dwustronne na poziomie rządowym, jak również regularny udział w najważniejszych imprezach targowych - m.in. obecność polskiego resortu rolnictwa na targach SIAL China w Szanghaju.



Na rynku chińskim nasz kraj prowadzi trzy kampanie promocyjne „Smaki Europy – jakość i tradycja” (wołowina, wieprzowina, owoce i warzywa), „Europejski drób – w jakości siła” oraz „Makarony Europy”.



Wiceminister rolnictwa i obszarów wiejskich ChRL Yu Xinronga złożył za pośrednictwem wiceministra Giżyńskiego na ręce ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego zaproszenie dla kierownictwa resortu rolnictwa do złożenia, w uzgodnionym terminie, oficjalnej wizyty w Pekinie.