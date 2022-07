MRiT: ok. 800 przedsiębiorców w ostatnim roku zaczęło prowadzić Prostą Spółkę Akcyjną

Resort rozwoju i technologii przypomniał, że 1 lipca mija rok od wejścia w życie przepisów, które umożliwiają założenie biznesu w formule Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). PSA to rozwiązanie dla innowacyjnych przedsiębiorców. Jej celem jest m.in. wzmocnienie rozwoju start-upów, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportu” polskich pomysłów za granicę.

"Zaprojektowaliśmy PSA z myślą o polskich start-upach" - przekazał PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zwrócił uwagę, że to odpowiedź na postulaty środowiska młodych firm. "Wsłuchaliśmy się w głosy młodych firm, poszukujących niszy rynkowej, opartych na innowacyjnych pomysłach, nowoczesnych technologiach oraz kapitale ludzkim. Wspierając działalność innowacyjną, chcemy zatrzymać w Polsce nowe przedsięwzięcia, a także przyciągnąć te zagraniczne" - stwierdził.

Minister dodał, że celem jest, by start-upy tworzone przez polskich innowatorów "były rejestrowane pod polskim prawem i nie musiały przenosić swych siedzib do innych krajów, nawet jeśli znajdą inwestora zagranicznego".

Według resortu Prosta Spółka Akcyjna jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki - "prostym i zarazem tanim narzędziem dla polskich przedsiębiorców", działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii, łączącym "cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej”.

Jak przekazało MRiT, PSA "zyskuje coraz większą popularność". "W ciągu ostatniego roku ponad 800 przedsiębiorców zdecydowało się na prowadzenie biznesu w tej formie prawnej" - poinformował resort. Dodano, że "to duży sukces, tym bardziej, że regulacja weszła w życie w dobie niepewności spowodowanej pandemią COVID-19" .

Przypomniano, że Prosta Spółka Akcyjna opiera się na podstawowych założeniach: pierwszym jest "prostota w praktyce funkcjonowania spółki – czyli łatwe założenie, działanie i ewentualna likwidacja". Drugie to elastyczność – "przepisy nie ograniczają swobody akcjonariuszy, gdy nie jest to konieczne".

W PSA do minimum zostały ograniczone wymogi związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki. "Łatwiejsza rejestracja, elastyczna struktura kapitałowa i możliwość wyboru optymalnego systemu organów to rozwiązania, które ułatwiają podejmowanie działalności gospodarczej wszystkim, którzy opierają swój pomysł biznesowy na wiedzy, a także posiadają umiejętności do jego doskonalenia - stwierdził resort.

Zwrócono uwagę, że PSA jest dostępna również dla inwestorów planujących podjęcie działalności "w jakiejkolwiek branży poza wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych, a jej istnienie nie jest ograniczone czasowo".