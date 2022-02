MRiT: projekt zmian w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych przyjęty przez rząd

Jak przekazał we wtorkowej informacji resort, system rekompensat dla sektorów energochłonnych ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. "Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2" - wskazano.

Dodano, że zgodnie z założeniami nowelizowanej ustawy, której projekt przyjęła Rada Ministrów, maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld zł. "W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld zł" - wyjaśniono.

Resort zwrócił uwagę, że projekt dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Chodzi, jak dodano, o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Przypomniano, że nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na lata 2021-2030.