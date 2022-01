MRiT: rozstrzygnięto konkurs na projekty wstępne domów do 70 mkw.

Jak wskazał resort, jury konkursowe wybrało we wtorek 38 prac. "Ich autorzy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektów budowlanych, na podstawie których będzie można wybudować własne domy" - napisano w komunikacie resortu.

Dodano, że opracowane projekty będzie można pobrać bezpłatnie przez internet w II kwartale 2022 r. i wykorzystać przy budowie domów do 70 mkw., które - jak zakłada nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - można budować bez pozwolenia na budowę.

Przypomniano, że celem konkursu, który na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zorganizował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, było wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych.

Ustawa, która weszła w życie 3 stycznia br., umożliwia inwestorom prywatnym budowę domów przeznaczonych na własne potrzeby mieszkaniowe bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Do realizacji jest potrzebne tylko zgłoszenie budowy.

Budynek bez pozwolenia ma być wolnostojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny. Ponadto, na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być nawet ponad 100 mkw. powierzchni użytkowej, a tzw. obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Przepisy wprowadziły też uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw. Polegają one na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgłoszenia takiej budowy. To - jak czytamy w informacji MRiT - oznacza, że realizację inwestycji będzie można rozpocząć po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że: planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych; przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy; dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana będzie w ciągu 21 dni.