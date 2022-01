MRiT: w 2021 r. wydano 713 decyzji o wsparciu inwestycji w ramach PSI; ich wartość to 37,1 mld zł

"2021 r. był rekordowy w Polskiej Strefie Inwestycji" - stwierdził wiceszef resortu rozwoju i technologii. Dodał, że Polska pozostaje - mimo pandemii - jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania. "Dotyczy to zarówno zagranicznych, jak i polskich przedsiębiorców, w tym coraz częściej tych z sektora małych i średnich firm" - powiedział Piechowiak.

Według MRiT w 2021 r. - wobec poprzedniego roku – zanotowano wzrost o 92 proc. rdr. pod względem liczby projektów. "W przypadku wartości inwestycji mamy wzrost o 145 proc., a w liczbie nowych miejsc pracy aż o 186 proc." - wyliczył.

Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu sprzed pandemii (czyli do 2019 r.), liczba projektów w PSI wzrosła o 102 proc., wartość inwestycji o 143 proc., a nowych miejsc pracy - o 159 proc. - wynika z danych resortu.

Piechowiak wskazał, że od początku stycznia do końca grudnia 2021 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano "713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 37,1 mld zł z równoczesną deklaracją utworzenia 16 tys. 831 nowych miejsc pracy". Największe inwestycje dotyczą takich branż jak: produkcja wysokiej jakości żywności i automotive.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko – jak wcześniej – na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do specjalnych stref ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.

Z danych MRiT wynika, że w porównaniu do 2020 r. polskie firmy z sektora MŚP zwiększyły swój udział o 77 proc. w liczbie inwestycji, o 100 proc. pod względem ich wartości oraz o 46 proc. pod względem liczby miejsc pracy.

Wiceminister MRiT zwrócił uwagę, że na koniec 2021 r. polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskały 427 decyzji o wsparciu (w całym 2020 r. było ich 241); zadeklarowały 5,3 mld zł na inwestycje (w całym 2020 r. było to 2,6 mld zł) i utworzenie 2 tys. 329 nowych miejsc pracy (w całym 2020 r. było to 1 tys. 591 miejsc).

Jak przekazał resort, projekty z polskim kapitałem stanowią obecnie 72 proc. wszystkich inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o wsparciu, a ich łączna wartość to 37 proc. wartości wszystkich inwestycji. Przekłada się to na 35-proc. udział w tworzeniu nowych miejsc pracy - dodał Piechowiak.

Natomiast zagraniczne inwestycje to 28 proc. wszystkich projektów, a ich łączna wartość stanowi 63 proc. wszystkich pieniędzy zainwestowanych w ramach PSI; przekłada się to na 65 proc. wszystkich zadeklarowanych nowych miejsc pracy. "Zagraniczni przedsiębiorcy częściej podejmują się dużych inwestycji, które dają wiele miejsc pracy – to najlepiej pokazuje ich ważną rolę w polskim systemie gospodarczym" - stwierdził Piechowiak.

Od początku istnienia PSI, czyli od września 2018 r., do końca grudnia 2021 r. wydano łącznie 1 tys. 521 decyzji inwestycyjnych wartych w sumie 73,4 mld zł. W tym czasie polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali utworzenie 31 tys. 569 nowych miejsc pracy.

Resort zwrócił uwagę, że stopniowo zmniejsza się wartość inwestycji lokowanych poza dawnym terenem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). W całym 2019 r. wyniosła ona 55 proc. wszystkich inwestycji w ramach PSI; w 2020 r. – 59 proc., a w 2021 r. - 58 proc. Z kolei pod względem liczby inwestycji, w 2020 r. poza terenem stref znalazło się 67 proc. projektów (251 inwestycji), a w 2021 r. - 64 proc. (453 inwestycje).