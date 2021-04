MRPiT: rozszerzamy tarczę branżową o kilkanaście kodów PKD

Tarcza branżowa będzie wydłużona na kwiecień i rozszerzona o kilkanaście nowych kodów PKD, obejmujących m.in. sklepy budowlane, meblowe, elektroniczne, sportowe i branżę beauty - podało na stronie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii publikując listę kodów.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i szef MRPiT Jarosław Gowin poinformowali o instrumentach pomocowych dla branż dotkniętych pandemią.

Jak podał resort rozwoju na stronie, tzw. tarcza branżowa zostanie rozciągnięta na kilkanaście dodatkowych branż, a wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln osób.

Ministerstwo przypomniało, że pomoc branżowa dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku drugiej i trzeciej fali pandemii udzielana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Taką możliwość pomocy przewidują przepisy tarczy branżowej upoważniające rząd do wydawania rozporządzeń przedłużających i rozszerzających wsparcie z tarczy.

"Najnowsza pomoc będzie nowelizacją rozporządzenia i będzie już trzecim pakietem osłonowym przyznanym przez rząd poprzez przedłużenie pomocy z tarczy branżowej. Wsparcie jest skierowane do firm najbardziej obecnie poszkodowanych w wyniku obostrzeń sanitarnych i ma zapobiec utracie przez nie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" - napisano.

Dodano, że najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie oba miesiące. Na wsparcie dla firm za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Łącznie, po rozszerzeniu tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

Nowe kody PKD, które mają być ujęte w nowelizacji rozporządzenia, to:

- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

- 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

- 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS).

Aby otrzymać wsparcie, trzeba wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie porównawczym, co do zasady r/r albo m/m.

Resort podkreśla, że do tej pory na wsparcie polskiej gospodarki w czasach pandemii rząd przeznaczył ponad 200 mld zł. To ok. 9 proc. polskiego PKB. "Stawia to nasze państwo w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem stosunku pomocy do wielkości gospodarki. To więcej niż trzy budżety roczne na obronę narodową" - wskazano.

Na samą pomoc branżową od 1 października 2020 r. przeznaczono w różnych formach wsparcia ok. 50 mld zł.