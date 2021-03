MRPiT: szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym br. to 6,6 proc.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2021 r. 6,6 proc., to o 0,1 pkt proc. więcej niż w styczniu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym br. 6,6 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,1 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1,1 pkt proc.