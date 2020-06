MŚP i start-upy mogą w łatwy sposób zwiększyć swoją wartość

W MŚP, w odróżnieniu od dużych firm, często brakuje funkcji finansowej wysokiej jakości. Przeszkodą są wysokie koszty, a przekłada się to bezpośrednio na konkurencyjność i wartość spółek z sektora MŚP.

W Polsce jest 73 tys. małych i średnich firm. Jak wynika z badań Banku Pekao, większość z nich w zakresie finansów korzysta z zewnętrznej księgowości. Tylko czy ta księgowość jest wystarczająca? Talent, wiedza, determinacja oraz intuicja właścicieli lub zarządzających pomagają im w prowadzeniu biznesu, ale często brak im partnera po stronie finansów strategicznych i operacyjnych. Wielu przedsiębiorców ma tego świadomość i chciałoby zatrudnić u siebie dyrektora finansowego, ale wiąże się to ze znacznymi kosztami. „Nie stać mnie” – to jest najczęściej wskazywana bariera.

Czego brakuje MŚP w zakresie zarządzania finansami?

Większość problemów sprowadza się do jednego – potrzeby szerszego, strategicznego i długoterminowego spojrzenia na finanse oraz planowania biznesu. Planując biznes, można uniknąć wielu kłopotów, a porządek w finansach i dobrej jakości informacja zarządcza ma bezpośredni związek z wartością firmy, ale też łatwością pozyskiwania finansowania, rentownością i ogólnym subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa finansowego prowadzenia biznesu.

Brak takiego partnera i dobrej jakości informacji finansowej jest też często przeszkodą w transakcji, gdy właściciele myślą o sprzedaży firmy.

Co polepszyć, żeby najwięcej zyskać?

Wśród obszarów usprawnień w finansach, które zidentyfikowaliśmy w swojej pracy, najważniejsze to:

Informacja zarządcza

To najczęstszy problem związany z tym, że księgowość jest często prowadzona przez biura księgowe, których zadaniem jest rejestracja formalna transakcji, dbanie o poprawne rozliczenia z urzędami, a nie dostarczanie właścicielom informacji koniecznych do prowadzenia biznesu.

Profesjonalny budżet

W MŚP często go brak lub jest niewystarczającej jakości. Rachunek wyników to jedno. Ale bilans i cash flow są równie istotne. Z rachunku wyników spółka się nie dowie, kiedy może potrzebować dodatkowego finansowania. To też najczęstszy problem, z jakimi spotykamy się w kontaktach z MŚP, szczególnie istotny w czasach COVID-19.

Dostęp do finansowania

Przez brak wiarygodnej informacji finansowej, pełnych projekcji finansowych, MŚP często napotykają problemy z dostępem do finansowania. Z punktu widzenia banku brak informacji finansowej dobrej jakości i brak partnera do rozmów podnosi ryzyko związane z finansowaniem.

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Ile kupić zapasów, jakie ustalać terminy płatności, jakie instrumenty stosować, żeby przyspieszyć obrót kapitałem krótkoterminowym? To często dzieje się intuicyjnie, a odpowiednia analiza mogłaby znacząco poprawić obrót gotówki w firmie.

Zarządzanie ryzykiem

Dotyczy zarządzania ryzykiem zarówno finansowym, jak i operacyjnym. Kredyty, kapitał obrotowy, struktura kosztów oraz – w przypadku importerów czy eksporterów – zabezpieczania przed zmianami cen czy kursów walutowych – to wszystko wymaga uwagi.

Ocena inwestycji

W zakresie długoterminowego planowania finansowego to najczęściej występujący problem. Inwestycje często są realizowane w oparciu o intuicję. Brak profesjonalnej oceny może prowadzić do złych decyzji, obniżających wartość firmy mimo pozytywnego zwrotu z inwestycji. A małe firmy, inaczej niż duże, nie mają bufora i nie mogą sobie pozwolić na błąd.

Zarządzanie kosztami

W spółce najważniejsze są przychody. Ale koszty w drugiej kolejności wpływają na generowane zyski. W MŚP często brakuje kompleksowego podejścia do zarządzania kosztami i funkcją finansową.

Skąd się bierze wartość?

Gdybyśmy mieli podsumować wszystkie te bolączki MŚP i start-upów w obszarze finansów, prawdopodobnie powiedzielibyśmy, że:

Małym i średnim przedsiębiorstwom często brakuje partnera odpowiedzialnego za zarządzanie finansami, aby stabilnie podnosić wartość.

Od czego zależy wartość firmy? Od zysków, które firma generuje na jeden udział, od rozkładu tych zysków w czasie, od ryzyka związanego z biznesem, a także struktury finansowania. Pierwsze trzy elementy to po prostu działalność operacyjna spółki. Stąd tak istotne jest dbanie o jakość bieżącej informacji finansowej, planowanie bieżące i inwestycyjne, aby podejmować odpowiednie decyzje dotyczące możliwości rozwoju. Dobrana do tego odpowiednia struktura finansowania minimalizuje średni ważony koszt kapitału, maksymalizuje wartość jednego udziału lub akcji i tym samym wartość firmy.

Jak zwiększyć wartość firmy?

Oczywiście m.in. dbając o wszystkie wymienione obszary. To są często aspekty niedoceniane, jeśli chodzi o generowanie wartości, a które znacznie podnoszą komfort np. potencjalnej transakcji, zmniejszają ryzyko, a tym samym zwiększają wartość. Tym właśnie zajmuje się dyrektor finansowy.

Odpowiedni CFO podnosi wartość firmy. Porządek w finansach i wysoka jakość informacji zarządczej, budżet uwzględniający cash flow, wyższa efektywność, mniejszy kapitał obrotowy, dobra ocena projektów inwestycyjnych, lepsze relacje z bankami to mniejsze ryzyko prowadzenia działalności dla właścicieli i lepsze decyzje. To wszystko oznacza wyższą wartość, bo pozwala pokazać w jasny i wiarygodny sposób, że spółka generuje stabilne przepływy pieniężne. Ale od strony emocjonalnej to też większy komfort prowadzenia biznesu i większe bezpieczeństwo finansowe. Nie bez powodu duże przedsiębiorstwa zatrudniają drogich CFO.

Niezależnie od etapu, na jakim znajduje się spółka, porządek w finansach i zaufany odpowiedni partner odpowiedzialny za zarządzanie finansami na każdym etapie podnosi wartość firmy i poczucie bezpieczeństwa. Dobry dyrektor finansowy to nie tylko osoba od finansów, ale też partner biznesowy wspierający zarząd w rozwoju. Dlatego posiadanie CFO zapewnia przewagę konkurencyjną, a zatrudnienie profesjonalnego dyrektora finansowego to inwestycja we wzrost wartości.

Usługa zamiast etatu

CFOServices dostarcza usługę zewnętrznego dyrektora oraz kontrolera finansowego dla MŚP i start-upów w elastycznej i przystępnej cenowo formule. Usługę tę stworzyliśmy, aby zapewnić im wzrost wartości i konkurencyjności, bezpieczeństwo finansowe i jakość funkcji finansowej, na jaką zasługują.

Misją CFOServices jest promowanie i wdrażanie wysokich standardów rynkowych w zakresie szeroko pojętych finansów wśród MŚP i start-upów oraz dbanie o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów.

Grzegorz Skupniewicz

Członek zarządu i współwłaściciel odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu w CFOServices sp. z o.o. Jako Group CFO zarządzał finansami spółki mediowej na rynku CEE o obrotach 100 mln EUR. Obecnie z sukcesami wspiera MŚP w kwestiach związanych z finansami zarówno strategicznymi, jak i operacyjnymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu efektywnie dopasowuje narzędzia do problemów klientów. Uczestniczył w licznych szkoleniach z MSSF, metod wyceny, zarządzania kapitałem obrotowym i ryzykiem kursowym. Jest członkiem ACCA

