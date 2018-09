MSZ i resort przedsiębiorczości przygotowały broszurę dla przedsiębiorców dot. Brexitu

"Brexit - co powinien wiedzieć przedsiębiorca" w broszurze pod takim tytułem, przygotowanej m.in. przez MSZ oraz resort przedsiębiorczości i technologii, przedsiębiorcy znajdą informacje dotyczące najważniejszych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Wiceszef MSZ Konrad Szymański zaznaczył w środę na konferencji prasowej, że obecnie jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji dotyczących wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE. Podkreślił, że "przynajmniej ze strony UE proces ten przebiega w sposób bardzo harmonijny i zgodny". "Ze strony unijnej możemy być bardzo usatysfakcjonowani tym, że proces jest harmonijny i przewidywalny" - powiedział Szymański.



Zaznaczył, że "interesy nie tylko Polski, ale wielu innych państw członkowskich, zostały w sposób pełny i bardzo właściwy, bardzo konkretny najpierw skutecznie wpisane w rekomendacje Rady Europejskiej, następnie przetłumaczone na język mandatu negocjacyjnego, który jest podstawowym dokumentem odniesienia dla zespołu negocjacyjnego".



Szymański podkreślił, że ten mandat jest realizowany bardzo rzetelnie przez głównego negocjatora UE Michela Barniera. "Jesteśmy bardzo bliscy porozumienia. Znakomita większość kluczowych, także z polskiego punktu widzenia spraw, jest rozwiązana pomyślnie i nie wzbudza kontrowersji po obu stronach negocjacyjnego stołu" - zaznaczył wiceminister.



Podkreślił, że polska administracja przygotowuje się do Brexitu od samego początku. "Bez względu na to, czy wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie przebiegało w sposób umowny, uporządkowany, przewidywalny, czy też nie, administracja będzie przygotowana, żeby zareagować w sposób właściwy, by ochrona praw polskich obywateli, ale także gwarancje funkcjonowania polskiej gospodarki w relacjach polsko-brytyjskich były zachowane" - zapewnił.



Szymański podkreślił, że "wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest scenariusz umowny, czyli scenariusz wyjścia uporządkowanego, przewidywanego. "Tym niemniej widzimy wyraźnie, że w tej końcowej fazie negocjacji są zagadnienia, które mogą spowodować podwyższenie prawdopodobieństwa wyjścia bezumownego" - dodał.



Zaznaczył, że tzw. hard Brexit, czyli bezumowne, chaotyczne, pozbawione podstaw prawno-międzynarodowych wyjście Wielkiej Brytanii z Unii może przynieść bardzo poważne zagrożenia nie tylko dotyczące współpracy gospodarczej, ale i politycznej. "One mogą dotknąć nie tylko państw i rządów, ale także obywateli i przedsiębiorców" - powiedział.



Dodał, że rozwiązanie bezumowne oznacza też "upadek brytyjskiego pomysłu, by do procesu wyjścia dołączyć okres przejściowy". "Ten okres jest bardzo dobrym pomysłem, by nie tylko w sposób uporządkowany wyjść z UE ale i ukształtować przyszłe relacje miedzy Wielką Brytanią a UE" - powiedział Szymański.



Jak dodał, biorąc to pod uwagę resort spraw zagranicznych, we współpracy z innymi resortami przede wszystkim Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało specjalną broszurę zatytułowaną "Brexit - co powinien wiedzieć przedsiębiorca". Broszura będzie dostępna w internecie; przedstawia, mówił wiceminister, "dość szczegółowy zakres pytań, na które powinni sobie odpowiedzieć przedsiębiorcy".



"Zdecydowaliśmy się nasilić, nie rozpocząć a nasilić, kontakty z przedsiębiorcami, by robić wszystko, aby podnieść świadomość tego, co może oznaczać nie tylko wyjście umowne Wielkiej Brytanii z UE - bo tutaj wiele wiemy, ta umowa jest bardzo szczegółowa, ona będzie dawała bardzo poważne gwarancje przewidywalności tego procesu - ale również, by przygotować się na znacznie gorszy scenariusz, który byłby oparty o wyjście bezumowne" - powiedział.



Zaznaczył, że grupą najbardziej narażoną na poważne turbulencje, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, będą te przedsiębiorstwa, które funkcjonują tylko na rynku wspólnotowym, "który jest wyjątkowo komfortowym miejscem dla przedsiębiorców także małych i średnich".



"Bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza, że z końcem marca 2019 r. Wielka Brytania staje się momentalnie, raptownie krajem trzecim ze wszystkimi tego konsekwencjami - celnymi, biurokratycznymi, administracyjnymi, z koniecznością potwierdzania niezliczonej ilości dokumentów w zakresie bezpieczeństwa, pochodzenia produktów, usług, danych sposobowych" - powiedział Szymański.



Jak zaznaczył, "to powód, by przedsiębiorcy, którzy dzisiaj są podwykonawcami, którzy handlują dobrami bądź usługami z Wielką Brytanią, powinni zacząć myśleć, co może stać się w ich konkretnym przypadku, w razie wyjścia bezumownego Wielkiej Brytanii z UE".



Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, odpowiedzialny za sprawy europejskie Marcin Ociepa wskazał, że konsekwencje Brexitu dla polskiej gospodarki mogą być poważne. "Liczby są tutaj nieubłagane. Wielka Brytania jest trzecim najważniejszym rynkiem zbytu dla naszych towarów, jest drugim najważniejszym odbiorcą artykułów rolno-spożywczych. Z Wielką Brytanią notujemy znaczną nadwyżkę w obrotach towarowych - w pierwszym półroczu 2018 roku mówimy tu o kwocie rzędu 4 mld euro. Wielka Brytania zajmuje też trzecią pozycję wśród najważniejszych rynków eksportowych usług" - mówił Ociepa.



Podkreślił, że "to wszytko sprawia, że to jak będzie wyglądał Brexit i jak się do niego przygotują polscy przedsiębiorcy, ma dla nas znaczenie strategiczne".