Mucha: prezydent sceptycznie ocenia obecnie projekt ws zniesienia limitu 30-krotności

Prezydent Andrzej Duda sceptycznie obecnie ocenia projekt zakładający zniesienie limitu 30-krotności przy składkach na ZUS, powiedział we wtorek wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. Prezydent wolałby, żeby tego rodzaju rozwiązania nie były przyjmowane, dodał.

PiS złożył w ubiegłym tygodniu projekt dotyczący zniesienia limitu 30-krotności. Brak poparcia dla tego projektu zadeklarowali nie tylko przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, ale także koalicjant PiS ze Zjednoczonej Prawicy - Porozumienie Jarosława Gowina. Ugrupowanie to przyjęło uchwałę, która zobowiązuje posłów i senatorów Porozumienia do głosowania przeciwko projektowi.



Mucha pytany we wtorek w radiu Plus, jaka jest na dzisiaj ocena prezydenta tego projektu, odparł, że "sceptyczna". "Sceptyczna, co do projektu. Wprost wskazywaliśmy tutaj, że pan prezydent wolałby, żeby tego rodzaju rozwiązania nie były przyjmowane" - powiedział.



Zaznaczył jednocześnie, że należy poczekać na finał prac nad tym projektem. "Poczekajmy, czy ta ustawa trafi, jak będzie procedowana, w jakim będzie kształcie" - powiedział Mucha.



Jak podkreślił, "tak, jak pan prezydent wcześniej się wypowiadał, tak, jak wypowiadali się także jego przedstawiciele - są w tej sprawie wątpliwości".



"Być może ta ustawa w toku prac parlamentarnych nie będzie procedowana, bo będzie procedowana w innym kształcie - zobaczymy, jakie rozstrzygnięcia będzie tutaj podejmował parlament" - powiedział.



W ubiegłą środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - który wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według autorów projektu ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Obok Koalicji Obywatelskiej, czy Konfederacji przeciwne takiemu rozwiązaniu jest Porozumienie. Krytycznie wypowiadali się także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.