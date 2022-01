Müller: jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi przedłużyć pakiety antyinflacyjne

Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły o 8,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

Rzecznik rządu w tym kontekście był pytany w RMF FM, co będzie w połowie roku, gdy zakończy się obowiązywanie tzw. tarcz antyinflacyjnych.

"Jeżeli się okaże, że za jakiś czas inflacja nie spowolniła wystarczająco mocno, to oczywiście my jesteśmy gotowi na to, aby pakiety antyinflacyjne przedłużyć. Polski rząd jest od tego, aby skutecznie próbować walczyć z inflacją, oczywiście w tych obszarach, za które rząd odpowiada" - powiedział Müller.

Szef rządu w piątkowym wywiadzie dla Interii zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd ogłosi Tarczę Antyinflacyjną 2.0. "Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł" - mówił w wywiadzie Morawiecki.