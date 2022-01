Müller: okres obowiązywania tarczy antyinflacyjnej nie zostanie skrócony

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2021 r. był wyższy o 5,7 proc. w porównaniu z 2020 r. Popyt krajowy wzrósł o 8,2 proc., inwestycje - o 8,0 proc., a konsumpcja prywatna - o 6,2 proc.

Podczas konferencji prasowej Müller został zapytany, czy wobec dobrych danych o PKB i konsumpcji w Polsce w 2021 r. tarcza antyinflacyjna może zostać skrócona.

Rzecznik rządu zapewnił, że półroczny okres obowiązywania tarczy antyinflacyjnej nie zostanie skrócony. Wskazał, że rozwiązania tarczy mają ustabilizować ceny na rynku. "Miejmy nadzieję, że dalsze działania nie będą potrzebne" - dodał.

Odnosząc się do podanych przez GUS danych, podkreślił, że wzrost PKB jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie. "Wskaźnik, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, jest bardzo wysoki, nienotowany od wielu, wielu lat. To są dobre informacje, które mogą nas dobrze nastrajać na przyszłość. To nie oznacza, że nie musimy teraz interweniować w sytuacji zwiększonych cen, bo czym innym jest wzrost PKB, a czym innym kwestie inflacyjne, aczkolwiek one są częściowo ze sobą związane" - powiedział Müller.

Zaznaczył, że w wielu państwach UE inflacja jest wyższa niż w Polsce; w kraju jest też bardzo niski wskaźnik bezrobocia. "To, co się udało wspólnymi siłami, przedsiębiorcom i rządowi, który stworzył tarcze antykryzysowe, to uratować miejsca pracy, doprowadzić do sytuacji, w której nie trzeba było likwidować setek tysięcy miejsc pracy, przerywać łańcuchów dostaw. Gdyby się to stało, poziom inflacji byśmy obserwowali na jeszcze wyższym poziomie" - stwierdził rzecznik rządu.