Müller: rząd będzie wspierać działania ku temu, by zachować stabilność systemu bankowego

Po wyroku TSUE otworzyła się droga, by unieważniać umowy frankowe, by korzystne rozstrzygnięcia w Polsce zapadały, powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił jednocześnie, że rząd będzie wspierać działania ku temu, by zachować stabilność systemu bankowego.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Orzeczenie to może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe powiązane z tą walutą. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego typu umów.



Rzecznik rządu był pytany w "Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma 9", czy w związku z wyrokiem TSUE, rząd będzie podejmował aktywność legislacyjną.



Müller poinformował, że w tej chwili nie toczą się żadne prace legislacyjne w tej kwestii. Przypomniał jednocześnie, że w tym roku parlament uchwalił ustawę o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji.



"Teraz otworzyła się droga, aby poszczególne umowy unieważniać i żeby te korzystne rozstrzygnięcia w Polsce zapadały. My jako rząd będziemy wspierać na pewno wszelkie działania ku temu, aby zachować stabilność systemu bankowego" - oświadczył. "Teraz na szczęście nie ma żadnego zagrożenia i my nie identyfikujemy żadnego zagrożenia. Ale oczywiście sytuację monitorujemy tak, aby banki mogły (...) decydować albo o ugodowym rozwiązaniu tej sprawy, albo już po sądowej batalii, już krótszej o wiele przez osoby, które by złożyły ewentualne wnioski" - powiedział rzecznik rządu.



Müller był dopytywany, czy jeśli premier Mateusz Morawiecki pozostanie na swoim stanowisku po wyborach parlamentarnych, rząd powinien się tą kwestią zająć np. prowadząc rozmowę między bankami a klientami, które doprowadziłyby do wprowadzenia systemowych rozwiązań.



"Kilka tygodni trzeba dać bankom, zobaczyć, jak zareagują. Bo naturalną drogą byłoby, żeby przyspieszyły proces ugodowy, żeby nie zmuszały klientów do tego, żeby w każdej indywidualnej sprawie iść do sądu" - zaznaczył rzecznik rządu.



Dodał, że umowy frankowe nie były jednorodne - część osób miała świadomość ryzyka, a bardzo wiele tej świadomości nie miało. "Cieszy to, że teraz w drodze indywidualnej będą mogły te umowy unieważnić. Ale to pokazuje, niestety, pewną trudność tych umów frankowych, bo część osób miała tego świadomość, skorzystała pozytywnie na tych rozwiązaniach frankowych, a część, niestety, wpadła w tę pułapkę" - zauważył Müller.



"Będziemy się przez najbliższe kilka temu przyglądać. Nie wykluczam, że jakieś działania legislacyjne mogą być podjęte w następnej kadencji, ale w tej chwili to nie jest rozstrzygnięte i obecnie te działania się nie toczą" - oświadczył.