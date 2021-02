Munger: Robinhood i inni znaleźli „brudny sposób” na zarabianie

Charlie Munger, 97-letni wieloletni partner biznesowy Warrena Buffetta i wiceszef Berkshire Hathaway uważa, że Robinhood Markets oraz podobne firmy przyciągające niedoświadczonych inwestorów świadczą „usługi hazardowe” i znalazły „brudny sposób” na zarabianie pieniędzy.

- Myślę, że powinno się zarabiać pieniądze sprzedając ludziom rzeczy, które są dla nich dobre. A jeśli sprzedajesz im usługę hazardową, jak wiele tych nowych firm brokerskich specjalizujących się we wciąganiu hazardzistów, to brudny sposób na zarabianie pieniędzy – powiedział Munger. – Myślę, że jesteśmy szaleni pozwalając na to – dodał.