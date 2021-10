Mural Brewki i akcja społeczna wesprą budowanie świadomości na temat transplantologii dziecięcej

W przeddzień Europejskiego Dnia Donacji, 8 października 2021 r., na ścianie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu odsłonięto mural namalowany przez Wojciecha Brewkę. Pluszowy Miś tulący anatomiczne serce to odpowiedź na apel środowisk związanych z polską transplantacją o budowanie świadomości społeczeństwa na temat transplantologii. To także część akcji społecznej, która wystartowała w październiku, światowym miesiącu transplantologii, i rozpoczyna ogólnopolską dyskusję na ten temat.

Jeremi Astaszow / ASTASHOW STUDIO

Ostatnie dwa lata to intensywny rozwój transplantologii w Polsce. Dzięki ośrodkom w Zabrzu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku osiągnęła poziom europejski. Czy jednak 80 zabiegów przeszczepu wykonanych w pandemii, stawiających Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu na czele europejskich ośrodków, i doskonale wykształcona kadra medyczna wystarczą, by powiedzieć, że polska transplantologia ma się świetnie?

– Niestety, małe organizmy potrzebują małych organów i dawcami dla nich nie mogą być dorośli. Musimy pracować nad świadomością Polek i Polaków, by było jak najmniej odmów

i zastrzeżeń – mówi profesor Marian Zembala z SCCS w Zabrzu.

Na co dzień lekarze spotykają się z niewielką świadomością społeczeństwa, w tym także personelu medycznego, który często nie wie, jak rozmawiać o donacji narządów do przeszczepów dziecięcych. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Fundacja BGK im. J.K Steczkowskiego postanowiła zaangażować się nie tylko w budowę nowego skrzydła Śląskiego Centrum Chorób Serca, lecz także w ogólnopolską akcję budującą świadomość problemu transplantacji

u najmłodszych i zaprosiła do udziału w niej Wojciecha Brewkę.

Artysta stworzył obraz, który wpisuje się w nurty street artu, niosąc ważny przekaz.

– Ten mural to próba zwrócenia uwagi na trudny temat transplantologii najmłodszych. To również próba oswojenia z bardzo trudną tematyką. Pluszowy miś tuli anatomiczne serce – może właśnie w taki lekki i delikatny sposób będzie łatwiej o tym rozmawiać – mówi Wojciech Brewka, artysta, który działania charytatywne ma wpisane w swoje DNA.

Renata Kościelniak z Fundacji BGK przekonuje, że choć temat transplantologii dziecięcej jest niezwykle trudny, każdy rodzic zrobi wszystko dla chorego dziecka.

– Jeżeli przeszczep będzie jedynym ratunkiem to się na niego zgodzi, przyjmie organ innego dziecka... Ta akcja ma sprawić, by rodzice byli również gotowi na podjęcie tak trudnej decyzji, jak oddanie narządów swojego dziecka innemu potrzebującemu – mówi Renata Kościelniak.

Mural na ścianie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przedstawia misia trzymającego w objęciach naturalnie wyglądające serce. Do końca nie wiemy, czy jest to przekazanie czy przyjęcie daru serca, które symbolizuje donację narządów do przeszczepu. Jasne jest za, że każdy darowany narząd jest warty tulenia, bo może uratować czyjeś życie.