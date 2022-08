Musk na początku lipca zerwał umowę z 25 kwietnia na zakup Twittera za 44 mld USD. Twitter pozwał Muska, aby zmusić go do sfinalizowania transakcji, odrzucając jego twierdzenie, że został wprowadzony w błąd co do liczby kont spamowych na platformie mediów społecznościowych. Proces będzie miał miejsce 17 października.

Sprzedaż akcji następuje wkrótce po tym, jak Musk powiedział na dorocznym walnym zgromadzeniu firmy, że Tesla jest „okazją do zakupu”.

Musk już w kwietniu sprzedał akcje Tesli o wartości 8,5 mld USD i powiedział wtedy, że nie ma dalszych planów sprzedaży. Ale od tego czasu eksperci prawni sugerowali jednak, że jeśli Musk zostanie zmuszony do zakończenia przejęcia Twittera lub rozstrzygnięcia sporu z surową karą, prawdopodobnie sprzeda więcej akcji Tesli.