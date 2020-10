Elon Musk powiedział, że budowany przez jego spółkę system udostępniania szerokopasmowego Internetu z Kosmosu ma już wystarczającą liczbę satelitów do uruchomienia „wersji beta” publicznych usług, donosi amerykański Business Insider.

Musk poinformował, że kiedy wyniesione ostatnio na orbitę satelity zajmą pozycje, będzie możliwe uruchomienie usług Starlink w północnych USA i Kanadzie.

We wtorek kosmiczna spółka Elona Muska SpaceX wyniosła na orbitę kolejną partię 60 satelitów. Łącznie ma ich już 700, co według miliardera wystarczy to testowego uruchomienia publicznych usług. Od września korzystają z nich w ograniczonym stopniu wojski i służby alarmowe. Musk nie powiedział, kiedy satelity zajmą odpowiednią pozycję. Jonathan McDowell, astrofizyk z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics powiedział, że być może trzeba będzie na to poczekać do lutego przyszłego roku.

Business Insider przypomina, że cały system Starlink będzie składał się z 42 tys. satelitów.