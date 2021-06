Bitcoin tanieje w piątek, a jako powód znów wskazywany jest wpis Elona Muska na Twitterze.

Bitcoin tanieje obecnie o blisko 6 proc. do 36682,44 USD. Do spadku kursu miał przyczynić się Elon Musk, którego wpis z emotikonem złamanego serca i bitcoina oraz odwołaniem do piosenki “In the End” zespołu Linkin Park uznano za sugestię rozstania się miliardera z najpopularniejszą kryptowalutą.