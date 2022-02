Płonie statek przewożący prawie 4 tys. aut grupy Volkswagen

Z powodu pożaru 22 osobowa załoga opuściła statek transportowy Felicity Ace, przewożący prawie 4 tys. aut grupy Volkswagen, w tym ok. 1,1 tys. Porsche. Została przetransportowana na oddaloną o ok. 100 mil wyspę Faial na Azorach, informuje The Independent.

Powody pożaru nie są znane. Według Bloomberga, na jednostce znajduje się 3965 samochodów grupy Volkswagen. Statek dryfuje, dowódca portugalskiej marynarki wojennej powiedział, że wielkość jednostki raczej uniemożliwia jej odholowanie do portów na Azorach. CNN informuje, że armator pracuje obecnie na odzyskaniu kontroli nad statkiem.