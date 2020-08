Na EKG o przyszłości sektora finansowego

Sektor bankowy jako jeden z pierwszych musiał błyskawicznie zareagować na sytuację wywołaną pandemią Covid 19. To, co eksperci przewidywali, że stanie się w ciągu najbliższych 2 – 3 lat, stało się z tygodnia na tydzień. Instytucje finansowe przystosowały systemy informatyczne i umożliwiły klientom podpisywanie wszelkich dokumentów - w tym umów, drogą elektroniczną. Również kontakt z klientami, przede wszystkim biznesowymi, udało się przenieść do internetu. Dzięki czemu ograniczyły ryzyko i swoich pracowników i petentów.

Dzięki tej szybkiej informatyzacji, banki stały się także pośrednikami w przekazywaniu środków z kolejnych tarcz finansowych, jakie Polski Fundusz Rozwoju skierował do przedsiębiorców. Ubieganie się o nie było możliwe wyłącznie drogą elektroniczną. To również przez banki komercyjne szła do firm pomoc Banku Gospodarstwa Krajowego.

Równocześnie instytucje finansowe musiały zachować płynność i chronić bezpieczeństwo swoje i klientów w warunkach wielkiej niepewności związanej z nieprzewidywalnością przyszłości i ryzykiem upadłości firm.

Po pół roku od wybuchu pandemii sytuacja niewiele się poprawiła. Oczywiście dzięki tarczom udało się uratować wiele przedsiębiorstw przed kłopotami, ale przyszłość nadal jest niepewna. Niewykluczone, że pomoc rządowa nadal będzie wielu potrzebna. Co w tej sytuacji czeka sektor finansowy? O jego roli w procesie dystrybucji wsparcia finansowego dla firm. Modelach relacji z klientami. Aktualnej kondycji sektora i jej wpływie na bezpieczeństwo całej gospodarki. Strategii banków wobec pogarszającej się sytuacji klientów. Scenariuszach dla sektora bankowego – obszarach niepewności, największych zagrożeniach i mechanizmach zabezpieczających będzie poświęcone wiele czasu podczas debat na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

https://www.eecpoland.eu/2020/pl/panel/4076.html