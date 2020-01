Na giełdach w Europie indeksy na coraz wyższych poziomach

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną i mogą zaliczyć kończący się tydzień do najlepszych w tym roku, po rekordach notowanych w czwartek na Wall Street, informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe jest na plusie o 0,5 proc. Zyskują wszystkie sektory z tego indeksu.



Sobi (Swedish Orphan Biovitrum AB) zyskuje na giełdzie w Sztokholmie 11 proc. po podwyższeniu rocznych prognoz przychodów. Sobi spodziewa się w roku 2019 przychodów w wysokości 14,15-14,25 mld koron wobec szacowanych wcześniej 13-13,5 mld koron.



Richemont zyskuje na giełdzie w Zurychu 5,7 proc., najwięcej od I 2017 r., po danych za III kwartał. Sprzedaż spółki wzrosła o 4 proc. do 4,16 mld euro.



Akcje francuskiej spółki detalicznej Casino tanieją na giełdzie w Paryżu o 11 proc., najmocniej od VIII 2018 r., po obniżeniu prognoz zysku w związku z trwającymi we Francji protestami m.in. w sektorze transportowym, które negatywnie wpłynęły na wpływy firm podczas kluczowego okresu większych zakupów.



Fnac darty, inna francuska spółka detaliczna, zniżkuje o 18 proc., najmocniej od IPO firmy w 2013 r., po podaniu, że jej roczne przychody za 2019 r. będą niższe niż w 2018, z powodu strajków we Francji.



Ceconomy, niemiecka spółka handlująca sprzętem elektronicznym, która ma 24 proc. akcji Fnac, zniżkuje o 4,8 proc.



Sezon publikacji wyników kwartalnych nabiera tempa, a inwestorzy analizują niezłe dane finansowe spółek. Do tego na rynek dotarły dobre dane makro z Chin - PKB w IV kw. 2019 wzrósł o 6,0 proc., podobnie jak w III kw. Chociaż wskaźnik jest najniżej od lat 90., to jednak sygnalizuje stabilizację w chińskiej gospodarce.



Z kolei produkcja przemysłu Chin wzrosła w XII 2019 rdr o 6,9 proc., a oczekiwano jej wzrostu o 5,9 proc. Sprzedaż detaliczna w XII wzrosła zaś o 8,0 proc. rdr wobec prognoz wzrostu o 7,9 proc.



"Mamy bardzo pozytywny początek roku na rynkach. Hałas polityczny zanika, pojawiają się dobre wyniki makroekonomiczne, a to powoduje, że inwestorzy są gotowi do dalszego lokowania swoich środków finansowych na rynkach" - mówi Diego Fernandez, dyrektor ds. inwestycji w A&G Banca Privada.



"Dzisiaj będziemy obserwować dane o inflacji w strefie euro - jeśli ta zacznie się podnosić może być otwarta droga do zmian w polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego" - dodaje.



Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1136 USD, stabilnie. Japoński jen osłabia się o 0,1 proc. do 110,23 za 1 USD.



Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,83 proc., wyżej o 2 pb, a niemieckich 10-letnich papierów skarbowych rośnie o 1 pb do -0,21 proc.



Ropa na NYMEX w N.Jorku drożeje o 0,3 proc. do 58,70 USD/b, a Brent na ICE zyskuje 0,3 proc. do 64,85 USD/b.



Złoto jest po 1.555,10 USD za uncję, wyżej o 0,2 proc.



Miedź na Comex w N.Jorku zyskuje 0,9 proc. do 2,87 USD za funt.



O 10.30 inwestorzy poznają dane o sprzedaży detalicznej w W.Brytanii w XII, a o 11.00 dane o inflacji w strefie euro w XII.