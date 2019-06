Na globalnych rynkach trwa odliczanie do decyzji Fed

Na globalnych rynkach trwa odliczanie do ogłoszenia decyzji w sprawie polityki monetarnej Rezerwy Federalnej - giełdy w Europie czekają na to wydarzenie na małych minusach, podają maklerzy.

Na razie inwestorzy przyjęli postawę "hold" licząc, że decydenci z Fed zasygnalizują w środę gotowość do obniżenia stóp procentowych. Decyzja Fed zostanie ogłoszona o 20.00, a potem odbędzie się konferencja prasowa szefa Fed Jerome'a Powella.



Analitycy wskazują, że wiele banków centralnych na świecie sygnalizuje przejście swojej polityki monetarnej na luźniejszą, m.in. Europejski Bank Centralny. Jego prezes - Mario Draghi - podczas wtorkowego wystąpienia na corocznym forum EBC w Sintrze poinformował, że jeśli prognozy dla gospodarki strefy euro nie ulegną poprawie potrzebne będą dalsze bodźce Europejskiego Banku Centralnego. Dodał, że obniżki stóp procentowych przez EBC i więcej QE są częścią arsenału banku i że EBC ma rezerwę na zakup aktywów.



Uwaga rynków kieruje się znów bardziej na relacje handlowe pomiędzy USA a Chinami, zwłaszcza że w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania w Osace prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Ma też nastąpić wznowienie negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.



"Na tym etapie nie jesteśmy tak optymistyczni, jak optymistycznie przyjęły to ostatnio globalne giełdy" - mówi jednak Laura Fitzsimmons, dyrektor wykonawczy ds. stóp i FX w JPMorgan Chase & Co.



Dodaje, że przez jakiś czas możemy mieć zwyżki na giełdach, ale im bliżej będzie spotkania Trump-Xi może pojawić się ryzyko rozczarowania.



Na rynku walutowym w środę euro zyskuje mniej niż 0,05 proc., a japoński jen drożeje o 0,1 proc. do 108,30/USD.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,06 proc.



Ropa na NYMEX drożeje o 0,3 proc. do 54,06 USD/b.



Złoto na Comex traci 0,1 proc. do 1.345,24 USD za uncję.



W tym tygodniu swoje decyzje w sprawie polityki monetarnej - po Fed - podadzą też banki centralne z Japonii, W.Brytanii, Norwegii, Brazylii, Tajwanu i Indonezji.