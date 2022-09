Na GPW bardzo słabe rozpoczęcie września

"Za nami kolejny dzień wysokiej awersji do ryzyka, która owocuje znaczącymi spadkami wszystkich głównych indeksów warszawskiego parkietu. Po raz kolejny motorem napędowym spadków były spółki z WIG20, który to indeks zanotował nowe, tegoroczne minima, kończąc handel wyraźnie poniżej 1.500 pkt. Patrząc na poszczególne spółki, to motorem napędowym spadków był PKN Orlen, którego kurs przebił tegoroczne minima, zniżkując o ponad 6 proc." - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Jego dodał analityk, poziom 1.500 pkt. był dla WIG20 ważnym, technicznym wsparciem, gdzie znajdowało się minimum z IV kw. 2020 roku.

"Po jego pokonaniu, z punktu widzenia analizy technicznej kolejnych wsparć można szukać w okolicach covidowego dołka z marca 2020 czyli w strefie 1.250-1.300 pkt. Sam indeks jest jednak mocno, wskaźnikowo wyprzedany, a RSI znajduje się poniżej poziomu 30 pkt. Jednak pomimo tego nie widać woli podjęcia walki przez stronę popytową. Co prawda, na dzisiejszej sesji była lokalna próba odbicia pomiędzy godziną 11 a 14, jednak kolejne godziny handlu przyniosły pogłębienie spadków" – powiedział Cinikas.

Jak wskazał analityk BM BNP Paribas przyczyniło się do tego pogorszenie nastrojów na rynkach bazowych, w tym na rynku w USA.

"Pogorszeniu nastrojów na rynkach bazowych towarzyszyło umocnienie dolara (który zaczął zyskiwać po mocniejszych tygodniowych danych z rynku pracy z USA oraz po mocniejszych od oczekiwań danych (o PMI i ISM – PAP), co pokazuje że wzrost awersji do ryzyka jest zjawiskiem globalnym" – podsumował analityk BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 4,29 proc. do 1.462,59 pkt., WIG stracił 3,38 proc. do 48.479,34 pkt. Spadły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 1,49 proc. do 16.823,74 pkt., a mWIG40 o 1,58 proc. do 3.777,8 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,1 mld zł, z tego 0,96 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (128 mln zł) oraz PZU (113 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,6 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o ok. 1,7 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zniżkował o 2,8 proc.

Również na giełdach amerykańskich w czasie zamykania GPW panowały negatywne nastroje: Nasdaq100 spadał o 1,7 proc., S&P500 szedł w dół o 1,2 proc., a DJI zniżkował o 0,8 proc.

W ujęciu sektorowym spadły wszystkie z 15 indeksów. Najmocniej zniżkowały: WIG-Paliwa (-6,09 proc.), WIG-Górnictwo (-5,22 proc.) oraz WIG-Banki (-4,45 proc.). Relatywnie mocne były WIG-Nieruchomości i WIG-Informatyka, których spadki nie przekroczyły 1 proc.

W WIG20 największe spadki zanotowało JSW (-6,9 proc.), które miało bardzo słabe ostatnie godziny czwartkowego handlu. O 6,44 proc. do 5,23 zł zniżkowały akcje PGNiG, a kurs PKN Orlen spadł o 6,2 proc. do 57,2 zł, przełamując minima z lutego br. PGNiG naruszyło natomiast minimum z lipca 2022 (5,248 zł).

W gronie najmocniej zniżkujących składników WIG20 były także akcje spółek z branży finansowej. PKO BP zniżkowało o 6,08 proc., Pekao o 5,71 proc., a mBank o 5,07 proc. Kurs Santandera BP spadł natomiast o 4,3 proc.

Jak podał NBP, banki udzieliły w lipcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 3.991 mln zł wobec 4.853 mln zł w czerwcu. W okresie I-VII 2022 roku natomiast, banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 37.183 mln zł wobec 47.504 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku.

W WIG20 aż siedem spółek ustanowiło 52-tygodniowe minima. Były to CCC(-4,99 proc.), KGHM (-4,84 proc.), Pekao, PKN Orlen, PKO BP, PZU (-3,76 proc.) oraz Santander Bank Polska.

W mWIG40 w gronie liderów utrzymały się akcje ING BSK (+3,31 proc.) oraz Famuru, którego kurs poszedł w górę o 2,18 proc.

O ponad 2 proc. w górę poszły również LiveChat Software, oraz Asseco SEE.

Na 2,11 proc. minusie na poziomie 157,6 zł zakończył sesję Comarch, a jego kurs zbliżył się do bardzo istotnych wsparć, znajdujących się w okolicach 156 zł za akcję.

Grupa Comarch odnotowała w II kw. 2022 roku 12,35 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,51 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 21,9 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 17,3-27 mln zł.

Comarch ocenia, że powtórzenie na koniec 2022 roku wyniku operacyjnego EBIT z 2021 roku, kiedy wyniósł on 187,2 mln zł, jest zadaniem ambitnym, ale nie niemożliwym. Po pierwszym półroczu EBIT grupy Comarch wynosi 71,2 mln zł.

Zniżkowały również wchodzące do mWIG40 spółki z branży gamingowej. Kurs Huuuge poszedł w dół o 3,34 proc., a Ten Square Games po mocniejszej końcówce notowań poszedł w dół o 0,1 proc. do 97 zł i obronił roczne minima z przełomu lipca i sierpnia br.

Jak szacuje portal Sensor Tower przychody z gier Huuuge Games w sierpniu wzrosły do 17 mln USD z 16 mln USD w lipcu, a dla

Ten Square Games w sierpniu wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w lipcu br.

Najsłabszym składnikiem mWIG40 były akcje PKP Cargo (-6,11 proc.), a o ponad 5 proc. zniżkowały kursy Bogdanki i WP Holding.

Kurs Bogdanki wybił się dołem z lekko wzrostowego kanału, który budował się od marca br.

O 2,77 proc. w dół poszedł natomiast kurs Budimexu. Grupa Budimex w pierwszym półroczu 2022 r. miała 3,998 mld zł przychodów, 234,7 mln zł EBIT i 201,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Spośród małych spółek, skupionych w sWIG80 najmocniej w górę poszły akcje Pekabex (8,64 proc.), a o ok. 4 proc. zyskały kursy Shopera i PCF Group. Wzrosty ww. spółek odbywały się jednak przy bardzo małych obrotach w zakresie 26-64 tys. zł.

Po wyższym otwarciu i wyraźnych spadkach w połowie notowań do okolic 61 zł za akcję, mocniejszą drugą część sesji miał Unimot, zamykając się na poziomie 64,7 zł na 3,43 proc. minusie. Unimot po środowej sesji opublikował raport za I półrocze br., zgodnie z którym skorygowana EBITDA grupy w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 74,3 mln zł, przychody 3,5 mld zł, a zysk netto 45 mln zł. W sierpniu Unimot szacował, że skorygowana EBITDA grupy w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 64,1 mln zł, a skonsolidowane przychody 4.086 mln zł.

W sWIG80 najsłabiej czwartkową sesję zakończy akcje ZE PAK, które zniżkowały o 9,65 proc. przy dużych, przekraczających 5 mln zł obrotach.