Na GPW niewielkie wzrosty

"Na warszawskim parkiecie sytuacja nie jest zła, a indeksy są w korekcie wzrostowej, po silnych spadkach z kwietnia i początku maja br. Niestety cieniem kładzie się to, co dzieje się na giełdach amerykańskich, i to było już widać w czasie ostatnich sesji" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka, trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy to na GPW trwają wzrosty, a w tym czasie na giełdach w USA budują się długie, czarne (spadkowe – PAP) świece.

"Gdybym miał patrzeć tylko na polski parkiet, to widzę szanse na kontynuację korekty wzrostowej. Takim modelowym celem są okolice 1.850 pkt. na WIG20. Co prawda indeks wykonał już idealny ruch powrotny do minimów z lutego br., co mogłoby sugerować zakończenie korekty, ale uważam, że po tak silnych spadkach jak te z kwietnia i pierwszej części maja, korekta wzrostowa powinna być większa" – powiedział analityk.

"Jak widzimy, jednak rynek amerykański już na początku piątkowych notowań zachowuje się słabo (po początkowych wzrostach indeksy zaczęły zniżkować – PAP) i jeśli na najbliższych sesjach nie nastąpi tam zdecydowana poprawa nastrojów, to S&P500 może zejść nawet do okolic 3.500 pkt. (obecnie znajduje się na 3.871 pkt. – PAP)" – dodał analityk BM PKO BP.

"W takim otoczeniu zapewne nasz rynek miałby duże problemy z kontynuacją odbicia, a wówczas minima z ubiegłego tygodnia byłyby zagrożone" - podsumował analityk BP PKO BP

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 0,35 proc. do 1.782,66 pkt., WIG zwyżkował o 0,24 proc. do 55.687,59 pkt. Spośród indeksów małych i średnich spółek sWIG80 wzrósł o 0,5 proc. do 17.929,31 pkt., a mWIG40 zakończył środowe notowania na 0,05 proc. minusie na poziomie 4.254,54 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,948 mld zł, z tego 0,826 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,1 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał o 0,65 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,88 proc.

Na giełdach amerykańskich panowały negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 0,54 proc., S&P500 szedł w dół o 0,46 proc., a DJI tracił 0,58 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 9 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Odzież (2,74 proc.), WIG-Spożywczy (1,77 proc.) oraz WIG-GAMES5 (1,55 proc.).

Najsłabsze były WIG-Motoryzacja (-4,11 proc.), WIG-Paliwa (-1,44 proc.) oraz WIG-Górnictwo (-0,56 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który zyskał 1,48 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który wzrósł o 0,74 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Spożywczy (12,34 proc.), a najmocniej straciły WIG-Motoryzacja (-5,5 proc.) oraz WIG-Leki (-3,72 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje KGHM (12,03 proc.) oraz Allegro (5,6 proc.).

Najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje Orange Polska (-5,06 proc.) i PKN Orlen (-4,68 proc.).

W WIG20 w piątek, najmocniej, o 3,8 proc. do 24,29 zł wzrosło Allegro, którego kurs zamknął się na najwyższych poziomach od początku maja br.

W gronie liderów wzrostów były także akcje LPP (3,13 proc.), Asseco Poland (2,93 proc.) oraz Dino, które zamknęło się na 2,1 proc. plusie.

W czwartek po sesji, LPP podało, że zarząd, na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, podjął decyzję o sprzedaży należącej do grupy zarejestrowanej w Rosji spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu.

O 1,47 proc. do 9,672 zł wzrosły akcje PGE, choć w czasie sesji ich kurs sięgał okolic 9,95 zł i testował górne ograniczenia średnioterminowej konsolidacji, w której pozostaje od początku marca br.

Na 1,27 proc. plusie zamknęły się akcje CD Projekt, jednak i tutaj w czasie sesji ich ceny były wyższe - sięgały 121,65 zł.

CD Projekt poinformował, że w oparciu o rekomendację osób zarządzających produkcją tytułu planuje wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji w czwartym kwartale 2022 r.

W pierwszej godzinie piątkowych notowań zyskiwały akcje PGNiG, jednak w drugiej części sesji ich kurs systematycznie się obsuwał, kończąc piątkowe notowania na 0,82 proc. minusie.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, PGNiG Upstream Norway podpisało z Wellesley Petroleum umowę kupna udziałów w złożu gazowym Orn na Morzu Norweskim. Jego eksploatacja zapewni grupie PGNiG dodatkowe 0,25 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie od 2026 roku.

PGNiG poinformowało również, że zarezerwowało zdecydowaną większość przepustowości gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę poprzez Danię z Norweskim Szelfem Kontynentalnym. Gazociąg ma zostać uruchomiony w październiku br. Wielkość rezerwacji została określona na podstawie potrzeb bilansowych PGNiG, związanych z decyzją o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego.

Spółka przypomniała, że głównym źródłem gazu do Baltic Pipe będzie wydobycie własne prowadzone na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Słabo w WIG20 zachowywały się w piątek spółki z branży paliwowej, z których PKN Orlen zamknął się na 0,98 proc. minusie, a kurs Lotosu zakończył notowania spadkiem o 0,89 proc.

Najmocniej, o 4,12 proc. do 66,6 zł w WIG20 spadły natomiast akcje JSW i tym samym nie udał się atak na lokalne szczyty z przełomu kwietnia i maja br.

Słabo tydzień zakończyły wchodzące w skład WIG20 akcje spółek z sektora bankowego, z których mBank zniżkował o 1,28 proc., PKO BP spadło o 0,98 proc., a Santander Bank Polska i Pekao zamknęły się na niewielkich plusach.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów były akcje Huuuge (4,58 proc. do 18,05 zł), których kurs pozostaje w środkowych partiach budującego się od marca br. trendu bocznego.

Mocne wzrosty zanotowały także Ten Square Games (4,77 proc.), Neuca (4,97 proc.), Eurocash (3,12 proc.) oraz Grupy Azoty (3 proc. do 49,4 zł proc.). Kurs Ten Square Games próbuje wrócić do konsolidacji, z której wybił się dołem na środowej sesji, a Grupa Azoty zamknęła tydzień w okolicach rocznych maksimów.

Po szacunkowych wynikach kwartalnych za I kw. br. o 2,58 proc. do 38,18 zł wzrósł kurs GPW. Spółka szacuje skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale 2022 r. na 110,2 mln zł, a zysk netto na 38 mln zł, co oznacza spadek rdr o odpowiednio: 1,2 proc. i 2,2 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 35 mln zł zysku netto i 108 mln zł przychodów.

Najmocniej, o 5,84 proc. w mWIG40 straciły akcje Inter Cars. Spółka opublikowała wyniki za I kw. br., zgodnie z którymi zysk netto j.d. wyniósł 115,8 mln zł, w porównaniu do 116,1 mln zł zysku przed rokiem. Wynik jest o 23,6 proc. niższy od średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy w pierwszym kwartale wyniosły 3,243 mld zł, EBITDA 196,2 mln zł, a EBIT 160,5 mln zł.

W gronie liderów spadków w mWIG40 były także akcje Ciechu (-2,97 proc.), które otworzyły się w okolicach poziomu odniesienia, jednak w kolejnych godzinach handlu ich kurs systematycznie zniżkował zamykając się na 41,1 zł.

W sWIG80 o 5,61 proc. do 22,6 zł zyskały akcje Rainbow Tours, a ich kurs oddalił się od dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu bocznego, w którym pozostaje od października 2021 roku.

Najmocniej jednak w tym segmencie rynku urósł Newag (5,69 proc.), którego kurs w czasie sesji zawrócił z 52 tygodniowych minimów. W gronie najmocniejszych spółek z tego segmentu rynku były także ZE PAK (4,64 proc.) oraz Creepy Jar (4,12 proc.), którego kurs dotarł do górnych ograniczeń lokalnego trendu bocznego.

Wśród liderów wzrostów był przez większość sesji również Atal, który jednak na zamknięciu oddał cześć porannych wzrostów i zamknął się na 2,59 proc. plusie.

Atal odnotował w pierwszym kwartale 2022 roku 406,4 mln zł przychodów i 109 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 69,8 mln zł, a przychody ukształtują się na poziomie 360,8 mln zł.

W sWIG80 podobnie jak na początku sesji najmocniej zniżkowały akcje Serinus Energy, które zamknęły się na 5,06 proc. minusie na poziomie 7,5 zł.

Słabo sesję zakończyły także Coal Energy (-3,92 proc.) oraz Arctic Paper, którego kurs spadł o 2,86 proc. do 11,56 zł. Dla Arctic była to już kolejna spadkowa sesja po ustanowieniu na początku maja br. 52-tygodniowych maksimów.

O 2,03 proc. do 14,5 zł zniżkował natomiast kurs Apatora, a spółka w czasie sesji poinformowała, iż jej spółka zależna Apator Powogaz sprzedała posiadany w rosyjskiej spółce AO Teplovodomer pakiet akcji za ok. 348 tys. zł. Apator Powogaz miał akcje stanowiące 50 proc. udziału kapitału zakładowego w spółce AO Teplovodomer.

Spadkiem o 2,78 proc. do 35 zł zakończył piątkowe notowania Erbud, który w czasie sesji poinformował, iż jego WZA przyjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 20 mln zł. Zgodnie z uchwałą, zarząd został upoważniony do nabywania akcji własnych do 31 lipca 2022 roku, nie dłużej niż do wyczerpania środków. Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić ma 120 zł.