Na GPW wzrosły indeksy

W poniedziałek główne indeksy zwyżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę Play, CCC i Dino Polska.

WIG20 na poniedziałkowym zamknięciu wzrósł 0,1 proc. do 2.329,74 pkt., WIG zwyżkował 0,2 proc. do 60.323,79 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 4.101,35 pkt., a sWIG80 zyskał 0,5 proc. do 11.875,07 pkt.

WIG20 przez pierwsze minuty po otwarciu sesji rósł do ok. 2.363 pkt., a następnie wszedł w fazę niewielkiej korekty notowań, która zdecydowanie przyspieszyła pod koniec sesji ok. 15.40, kiedy indeks spadł z okolic 2.350 pkt. do ok. 2.330 pkt., czemu nie towarzyszyło podobne zachowanie ani na rynkach europejskiej części EMEA, ani na rynkach bazowych (Niemcy, USA). W efekcie spadków pod koniec sesji WIG20 niemal w całości skorygował początkowe zyski sesyjne, i po czeskim PX, który stracił ok. 0,2 proc., okazał się najgorszy w regionie. W regionie najlepiej radziły sobie turecki BIST100 (+3,4 proc.) i rosyjski RTS (+1,6 proc.). Obroty na GPW wyniosły 607 mln zł, z czego 528 mln zł przypadło na spółki z WIG20. DAX zyskał 1,2 proc., a S&P500 zwyżkował 0,7 proc. o 17.25. W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Play – o 3,9 proc., CCC – o 3,8 proc. i Dino Polska – o 2,8 proc. Zwyżkował również kurs Tauronu – o 0,9 proc. Play przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji poinformował, że jego podmiot zależny P4, podpisał z Vectrą umowę na świadczenie dostępu do sieci szerokopasmowej – strony umowy zamierzają podłączyć pierwszych klientów Play do sieci w I kw. 2020. Dziewiątą sesję z rzędu zwyżkowały akcje Tauronu – od początku tej serii kurs zyskał ok. 17 proc. W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: Lotos – spadek o 3,2 proc., JSW – o 2,9 proc. i PGE – o 1,8 proc. W trakcie poniedziałkowej sesji CD Projekt poinformował, że jest „dużo bardziej zadowolony” z przedsprzedaży gry „Cyberpunk 2077” niż miało to miejsce w przypadku „Wiedźmina 3” – spółka pracuje obecnie nad trzema projektami związanymi z „Cyberpunk 2077”, z których jednym z nich jest „główna" wersja gry. Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Polic – wzrost o 13,3 proc., Polimeksu – o 6,8 proc., Groclinu – o 5,1 proc. i Livechatu – o 4,6 proc. W trakcie poniedziałkowej sesji Polimex Mostostal poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z General Electric Global Services GmbH dotyczącego wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na realizację dwóch bloków gazowo-parowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra. Kurs akcji Livechatu po czwartej sesji zwyżkowej z rzędu był najwyżej od września 2018 roku. Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 7,1 proc.

