Na konkurencyjnym rynku nie wystarczy sprzedawać

Jacek Bekas prezes Media-MED sp. z o.o. Media-MED sp. z o.o. tworzy zespół zaangażowanych i kompetentnych ludzi. Wieloletnie doświadczenie kadry zarządzającej, znajomość rynku, świadomość zagrożeń i szans umożliwiają Media-MED określanie celów biznesowych i planów rozwojowych firmy w dłuższej perspektywie. Konsekwencja w osiąganiu przyjętych założeń, przy tym elastyczność i umiejętność dostosowania się firmy do stale zmieniających się warunków biznesowych są receptą na sukces.

Każdego dnia docierają do nas informacje o nowościach oferowanych przez producentów sprzętu medycznego. Jak przebić się z ofertą do zainteresowanego klienta? Rozwiązaniem skutecznej sprzedaży jest sprawnie funkcjonujący model dystrybucji łączący producenta z finalnym odbiorcą.

Współczesna sprzedaż to bardzo złożony proces, narażony na wiele zagrożeń prowadzących do niepowodzenia. Stale rosnące koszty, i to w każdym wymiarze (m.in. wzrost cen surowców, wzrost kursu walut, galopujące koszty logistyczne), a także często pojawiające się przeciwności w działaniu, niestabilne prawo i nie zawsze uczciwa konkurencja oraz wiele innych, wymuszają na każdej organizacji stałe dostosowywanie do zmieniających się warunków w środowisku biznesowym.

W dobie wielu ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną realizacja celów biznesowych stawianych firmie dystrybucyjnej wymaga nader sprawnej organizacji pracy i doskonale przemyślanej strategii.

Media-MED sp. z o.o. jako dystrybutor wysokiej jakości sprzętu wielu światowych firm skutecznie realizuje powierzone zadania, wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji, m.in. internet. Profesjonalne doradztwo i elastyczne podejście do klienta, bogata oferta, posprzedażowe wsparcie merytoryczne i serwis urządzeń to elementy, które pozwoliły Media-MED osiągnąć pozycję jednego z czołowych dystrybutorów w branży medycznej i biotechnologicznej.