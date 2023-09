Na kontraktach rośnie napięcie przed danymi o inflacji

Na rynku kontraktów terminowych zrobiło się nerwowo. Inwestorzy w napięciu czekają na prezentacje danych o inflacji cen konsumenckich i producenckich, które zaplanowane są na środę i czwartek. Mogą one dać pogląd, jaka może być decyzja amerykańskich władz monetarnych na najbliższym posiedzeniu.

Kontrakty poruszają się w czerwonych odcieniach, co może sugerować, że wtorkowa sesja będzie kontrolowana przez stronę podażową. Oczywiście nie można też wykluczyć realizacji całkiem odmiennego scenariusza, bo parkiet nie raz płatał tego typu figle.

Na około dwie godziny przed uruchomieniem sesji na rynku kasowym futures na indeks Dow Jones IA zniżkowały o 0,18 proc. Kontrakty na szerszy wskaźnik S&P500 zniżkowały o 0,25 proc. Z kolei na Nasdaq 100 spadały o 0,26 proc.

Jutro zaprezentowany zostanie raport o inflacji cen konsumenckich. Oczekuje się po nim, że w sierpniu inflacja CPI ogółem przyspieszyła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Z kolei bazowa CPI liczona rok do roku ma wyhamować, co jest optymistycznym sygnałem, gdyż sugeruje, że presja inflacyjna jest zdominowana przez czynniki o tymczasowym charakterze. A to może być atutem dla decydentów z FOMC reprezentujących bardziej łagodne nastawienie w polityce monetarnej. Inwestorzy mają nadzieję na dalsze złagodzenie presji inflacyjnej i wśród nich dominuje przekonanie, że FOMC pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie podczas wrześniowego posiedzenia. Prawdopodobieństwo to jest wyceniane przez FedWatch Tool aż na 93 proc.

Wtorkowe kalendarium danych makro jest niemal puste. Jedynym ważnym odczytem dla rynków, szczególnie surowcowego, będzie raport API o zmianie stanu zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych, który jednak trafi do publiki już grubo po zamknięciu sesji. Oczekuje się, że w ubiegłym tygodniu zapasy ropy zmniejszyły się o ponad 5,5 mln baryłek. Może to wpłynąć na notowania surowca, który po słabszym początku dnia, powrócił do wyraźniejszych wzrostów.

W handlu przedsesyjnym drożeją udziału Qualcomm. Sięgająca około 4 proc. aprecjacja kursu jest zasługą informacji, że producent półprzewodników będzie dostarczał modemy 5G dla smartfonów Apple do 2026 r.

Tanieją z kolei akcje Tesli, które były jednym z bohaterów poniedziałkowej sesji. Zniżkują też inne spółki wzrostowe, w tym Amazon.com i Microsoft.