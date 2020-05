Na niepewne czasy – inwestycja w odpowiednie nieruchomości

Obecna sytuacja na rynku kapitałowym i bankowym (niskie oprocentowanie lokat przy wysokiej inflacji) skłania do poszukiwania innych form inwestowania czy zabezpieczania wartości posiadanego kapitału gotówkowego. Jedną z nich są nieruchomości, warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę i które z nich mogą stanowić szczególnie atrakcyjny produkt inwestycyjny.

Inwestycja Polanki Apartamenty w Gdańsku

Premium i unikatowość zawsze w cenie

Produktami, które zawsze cieszą się zainteresowaniem klientów (choć relatywnie wąskiej grupy), niezależnie od wahań koniunktury, są nieruchomości klasy premium. Przykładem takiej inwestycji, niedawno ukończonej, są Polanki Apartamenty w Gdańsku, której deweloperem jest Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera w kraju. Inwestycja zlokalizowana jest w Oliwie – urokliwej, tchnącej historią, pełnej zieleni i jednocześnie dynamicznie rozwijającej się biznesowo dzielnicy miasta. Składa się ona z dwóch kameralnych budynków mieszczących łącznie 9 apartamentów o metrażach od 22 do 97 mkw. Pierwszy budynek, pod numerem 58, odwzorowuje architekturę głównej bryły zabytkowego, popularnego przed II wojną światową hotelu z restauracją i kawiarnią Weißes Lamm (Białe Jagnię). Drugi – o nowoczesnym charakterze willowym – powstał w miejscu gospodarczego budynku numer 57. Znajdują się w nim 4 apartamenty o powierzchni 48,5 m kw. każdy. Relaksowi mieszkańców posłuży Pergola Cafe – kameralny zakątek z pergolą i wygodnymi siedziskami, nawiązujący do działającej tu niegdyś werandowej kawiarni. Sala kinowa w budynku nr 57 zapewni dodatkowo możliwość przyjemnego oderwania się od rzeczywistości w deszczowe dni. Teren inwestycji zdobią rzeźby – głowy kobiety i mężczyzny powstały w londyńskiej pracowni Moniki Jenowein-Patyczek. Ich autorka to uznana rzeźbiarka, laureatka międzynarodowych nagród, związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, która darzy tę okolicę wielkim sentymentem, ponieważ urodziła się i wychowała przy ul. Polanki.

Apartamenty są gotowe do odbioru, co stanowi dodatkowy atut w kontekście inwestowania.

Innym przykładem inwestycji o unikatowym charakterze, jest Dawna Poczta w Gdańsku Wrzeszczu, która łączy historię z nowoczesnością. Dawna Poczta powstaje w zabytkowym gmachu poczty z 1929 r., zaprojektowanym przez niemieckiego architekta Adolfa Bielefeldta. Działała w nim Poczta Wolnego Miasta Gdańska. Po II wojnie światowej ponownie otwarto tu placówkę pocztową, która funkcjonowała do 2005 r. Podczas wojny zniszczeniu uległa ostatnia kondygnacja gmachu i charakterystyczny, 4-spadowy dach. Budynek odbudowano później w niepełnej formie, a dzięki renowacji, której podjął się teraz Euro Styl, w pełni odzyska dawny blask. W dwupiętrowym budynku powstanie pięć 2-poziomowych loftów z dachowymi świetlikami. Lokale będą miały wysokość prawie 5,5 metra. Nabywcy sami zdecydują, czy zostawić w nich otwartą przestrzeń, z jak najmniejszą liczbą ścian wydzielających poszczególne pomieszczenia, czy też ją podzielić. Inwestycję dopełnią dwa oryginalnie zaprojektowane skrzydła budynku, z nadającymi lekkości przeszkleniami i loggiami, w których znajdą się 72 mieszkania. Do loftów dokupić można miejsca w garażu podziemnym, co w budynkach zabytkowych jest rzadkim luksusem. Na zielonym patio między budynkami stanie instalacja artystyczna z metalu i śrub nazwana „W nim jesteś”, autorstwa Elvina Flamingo, artysty sztuk wizualnych i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej projekt należy do cyklu prac „Nigdy nie bądź pewien tego co widzisz” i jest przedstawieniem zależności organizmów i miejsc, w których przebywają, stając się częścią przestrzeni.

Dawna Poczta w Gdańsku Wrzeszczu - inwestycja o unikatowym charakterze

Wartość w lokalizacji

Lokalizacja zawsze stanowi jedno z kluczowych kryteriów przy podejmowaniu decyzji zakupowych, niezależnie od tego, czy poszukujemy mieszkania dla siebie czy też pod wynajem. Jest też istotnym składnikiem ceny. Po tym kątem, potencjalny inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na nieruchomości w dużych aglomeracjach (najlepiej o wyraźnym profilu turystycznym), które usytuowane są blisko centrum, bo te średnio- i długoterminowo bronią swojej wartości. Rynkiem, który od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem kupujących jest właśnie Gdańsk. To silny ośrodek akademicki i gospodarczy, z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy, miasto od lat plasujące się w czołówce pod względem jakości życia i przyciągające co roku rzesze turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Ponadto, Gdańsk, jako jedno z nielicznych w Europie miast ma tak wiele terenów położonych w ścisłym śródmieściu, na których już powstaje bądź planowana jest nowa zabudowa mieszkaniowa. Idealnym przykładem takiej inwestycji jest osiedle Perspektywa. Wyróżnia je ponadczasowa architektura, efektowne części wspólne czy sąsiedztwo aż czterech parków – nowego, który powstanie w północnej części inwestycji, a także zlokalizowanych w niewielkiej odległości: Parku Generała Józefa Bema, Parku Śródmieście oraz Parku Kultury i Wypoczynku Grodzisko. Lokalizacja Perspektywy zapewnia też bliskość pełnej infrastruktury usługowej i kulturalnej. W sąsiedztwie osiedla są liczne sklepy, placówki medyczne, przedszkola i szkoły. Blisko stąd do historycznej części gdańskiego Śródmieścia, Starego Miasta, Centrum Hevelianum, Europejskiego Centrum Solidarności, Teatru Wybrzeże czy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Lokalizacja Perspektywy jest więc wyjątkowa, ponieważ łączy w sobie możliwość korzystania z uroków życia w mieście i jednocześnie w zielonym otoczeniu spokojnej części centrum miasta. W ramach inwestycji powstaną trzy rodzaje zabudowy. Pierwsza to kameralne wille miejskie (stylowe elewacje i charakterystyczny kształt budynków nawiązywać będą do przedwojennej architektury tej części miasta), druga to czterokondygnacyjne pierzejowe budynki z wykuszami i dwuspadowym skośnym dachem, a trzecią stanowić będą budynki o współczesnej formie. Oferta I etapu osiedla Perspektywa obejmuje pięć budynków. W trzech kameralnych willach oraz dwóch budynkach o podwyższonym standardzie powstanie łącznie 120 lokali o metrażach od 28 do 159 mkw., a także 4 lokale usługowe. Ofertę uzupełniają 152 miejsca w podziemnej hali garażowej i 110 komórek lokatorskich. Realizacja inwestycji trwa od początku kwietnia 2020 roku.

Osiedle Perspektywa wyróżnia m.in. ponadczasowa architektura

Kolejnym ciekawym przykładem z Gdańska jest inwestycja DOKI Living, która do sprzedaży wejdzie za kilka miesięcy. DOKI Living realizowana przez Euro Styl to mieszkaniowa część wielofunkcyjnej inwestycji DOKI, w ramach której powstanie również część biurowa - DOKI Office (jej deweloperem jest firma Torus), a wartością dodaną będzie Montownia, odrestaurowana zabytkowa hala, która stanie się centrum usługowym. Inwestycja powstaje na terenach postoczniowych, blisko centrum Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie rodzi się nowa, popularna dzielnica Młode Miasto. W ramach I etapu DOKI Living powstaną mieszkania 1-5 pokojowe o zróżnicowanym metrażu, od 25 do nawet 128 mkw. Na parterze znajdą się lokale handlowe i usługowe, w tym gastronomiczne. Na zielonych stropodachach budynków (ponad halami garażowymi i częścią usługową) przewidziano patia dostępne dla mieszkańców, z prywatnymi ogródkami oraz wspólnymi przestrzeniami do wypoczynku i rekreacji, w tym ogródki zabaw dla dzieci. Industrialny charakter inwestycji podkreślą panele z blachy dachowej malowane w kolorach typowych dla kontenerów morskich oraz duże przeszklenia z charakterystycznymi szprosami. Planowany termin oddania do użytku I etapu inwestycji to 2023 rok.

Inwestycja DOKI Living powstaje na terenach postoczniowych

Inwestowanie w obecnych czasach nie należy do łatwych, zwłaszcza że mniej jest możliwości dających pewny i sensownej wysokości zysk lub przynajmniej utrzymanie wartości kapitału przy rosnącej inflacji. Atrakcyjnie zlokalizowane nieruchomości, o unikatowym charakterze i ponadczasowej architekturze, od pewnego i doświadczonego dewelopera, wydają się być dzisiaj jedną z atrakcyjniejszych opcji inwestowania.

Wizualizacja loftu w inwestycji Dawna Poczta

– W obecnej, niestabilnej sytuacji przy zakupie nieruchomości warto zwrócić szczególną uwagę na płynność finansową i pozycję dewelopera. Obecnie środki pieniężne Grupy Dom Development, której częścią jest Euro Styl, to przeszło 644 mln zł, a wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto Grupy do kapitałów własnych (gearing) to około 4%. Bardzo dobra sytuacja finansowa i kompetencje, które mamy na pokładzie, pozwalają zapewnić Klientom bezpieczeństwo, a nam spoglądać z optymizmem w przyszłość, nawet w bardziej wymagającym otoczeniu gospodarczym – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl, należącej do Grupy Dom Development.

