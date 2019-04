Na rynkach przeważają dobre nastroje

Na początku środowej sesji dominują pozytywne nastroje wsparte informacjami o postępie w negocjacjach między USA a Chinami, a także kolejnymi dobrymi odczytami dotyczącymi aktywności w sektorze usługowym Państwa Środka.

W marcu indeks PMI dla usług wyniósł 54,4 pkt wobec 51,1 pkt. w lutym i stanowił najwyższe wskazanie od stycznia 2018 roku. Publikacje te chwilowo odsuwają obawy o kondycję chińskiej gospodarki, jednakże niepewność odnośnie światowej koniunktury jeszcze długo będzie towarzyszyło rynkom. Widać także poprawę sentymentu do waluty brytyjskiej, po tym jak premier May zapowiedziała rozpoczęcie rozmów z opozycyjna Partią Pracy i zwróci się do UE o przedłużenie okresu negocjacji, co zostało odczytane przez rynki jako determinacja w dążeniu do uniknięcia bezumownego Brexitu.

EUR/USD kontynuował wczoraj spadki w okolice tegorocznego minimum na poziomie 1,1175, jednakże nie została podjęta próba testu tego poziomu. Po raz kolejny kurs wybronił wsparcie w postaci geometrycznego poziomu wyznaczonego przez 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,0340. Poprzednio w tym rejonie widoczna była reakcje ze strony popytowej. Dziś główna para walutowa pozostanie pod wpływem ważnych publikacji z USA w oczekiwaniu na piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy. Konsensus rynkowy zakłada, że w sektorze prywatnym powstało w marcu 170 tys. nowych miejsc pracy. Oczekuje się także, że dane potwierdzą wyższą aktywność sektora usługowego w USA. Głos zabierze dzisiaj także Kashkari, który w ostatnim czasie jawnie wyrażał swoje obawy, że grudniowa podwyżka stóp procentowych przez Fed mogła stanowić o jeden krok za daleko w procesie normalizacji polityki pieniężnej.

Na rynku krajowym dziś Rada Polityki Pieniężnej będzie decydowała o poziomie stóp procentowych. Nie oczekuje się zmian w poziomie kosztu pieniądza, jednakże ciekawy może być sam komunikat Rady, w którym monitorowane będą wszelkie odniesienia zapowiadanego pakietu fiskalnego na politykę pieniężną w kolejnych kwartałach. W ostatnich wypowiedziach niektórzy z członków RPP mając na uwadze wspomnianą kwestię sugerowali, że po 2019 roku nie można będzie zagwarantować stabilności stóp procentowych w Polsce.

EUR/USD

EUR/USD wybronił geometryczne wsparcie w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,0340, co przyczyniło się do odreagowania ostatnich spadków. Aktualnie korekta wzrostowa swoim zasięgiem zrównała się w stosunku 1:1 z maksymalną korekta w całym impulsie spadkowym z poziomu 1,1447. Przełamanie okolic 1,1240/50 otworzy drogę do dalszych wzrostów w rejon 1,1275. Kurs utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali h4 i D1, co ogranicza jak na razie potencjał do wzrostów. Najbliższe wsparcie wyznaczają okolice 1,1180.

EUR/PLN

Złoty pozostaje nieco mocniejszy względem euro w oczekiwaniu na decyzję i komunikat RPP. Kurs jak na razie utrzymuje się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku oraz kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co ogranicza potencjał do słabości PLN. Od sierpnia notowania utrzymują się w trendzie bocznym, którego dolne ograniczenie stanowią okolice 4,2600 a górne rejon 3,3450. Do większej zmienności na EUR/PLN mogą dziś przyczynić się publikacje z USA.