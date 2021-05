Cena praw do emisji dwutlenku węgla ustanowiła nowy rekord w momencie kiedy na rynku opcji coraz więcej graczy obstawia niemal jej podwojenie do końca roku.

Cena praw do emisji rosła w poniedziałek nawet o 4,6 proc. do 52,77 EUR za tonę na ICE Futures Europe. Niektóre z największych pozycji na rynku opcji to zakłady, że cena praw do emisji przekroczy 60 EUR, czyli wzrośnie jeszcze o ok. 15 proc., a nawet 100 EUR do końca obecnego roku.

Ken Schneider, szef Grey Epoch, animatora rynku opcji na prawa do emisji uważa, że oznacza to iż główną rolę odgrywają na nim obecnie inwestorzy finansowi, a nie firmy zmuszone do ich kupowania zgodnie z wymaganiami Emissions Trading System. Bloomberg przypomina, że prawa do emisji zdrożały w tym roku już o 60 proc. - Duża część tego rajdu wzrostowego to zasługa spekulantów, którzy nie potrzebują dostosowania się do wymagań ETS – powiedział Schneider. – Większość wyobraża sobie bóg wie jaki wzrost cen praw do emisji i dlatego zakup opcji kupna wydaje im się właściwym postępowaniem – dodał. Inwestorzy pojawili się w większej liczbie na rynku praw do emisji po doniesieniach o planach przyjęcia przez Unię Europejską ambitniejszego planu redukcji gazów cieplarnianych. Pomimo rekordu ceny praw do emisji nie ma oznak chęci zahamowania rajdu wzrostowego przez władze Unii, pisze Bloomberg przypominając, że w ubiegłym tygodniu komisarz ds. klimatu Frans Timmermans wskazywał iż cena musi być jeszcze wyższa aby osiągnąć cele klimatyczne.

