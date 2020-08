Na rynku ropy wyczekiwanie na ważny impuls

W ostatnim czasie w związku z dużymi spadkami zapasów ropy naftowej w USA zarządzający zwiększyli swoją długą ekspozycję na ropę WTI.

To wywołało presję wzrostową na rynku FOIL oraz jemu pochodnych, także spowodowane dużymi zakupami tego surowca przez Chiny (W lipcu br. Chiny importowały 51,29 mln ton ropy naftowej, co odpowiada 12,08 mln baryłek dziennie i daje +25% importu r/r). Pamiętajmy jednak, że od początku sierpnia br. państwa, które podpisały porozumienie naftowe OPEC+, podwyższyły limity produkcji ropy o około 1,5 mln baryłek dziennie. Na świecie nadal mamy przygaszony popyt na ten surowiec z uwagi na ryzyko nowych restrykcji covidowych i brakuje oznak ożywienia podaży ropy z łupków w USA. To z kolei sugeruje, że rynek światowy powinien ponownie zrównoważyć się do 2021 r. a normalizacja popytu na FOIL tworzy sytuację, w której ostateczne ożywienie popytu mogłoby spowodować ponowny, skokowy wzrost presji na ropę naftową.



W ostatni piątek poznaliśmy dane z Baker Hughes nt. liczby funkcjonujących wiertni ropy naftowej w USA. Liczba wiertni ropy w tym kraju spadła o 4 do poziomu 176, natomiast łączna liczba funkcjonujących punktów wydobycia ropy i gazu utrzymała się na niezmienionym poziomie po wcześniejszych 13 tygodniach zniżek. Ogólnie, liczba wiertni ropy i gazu powoli się stabilizuje, a inwestorzy wyczekują powrotu do zwiększania produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych. Dane te są prognostykiem przyszłej produkcji ropy i gazu, natomiast z ich obecnego stanu nie wynika ruch w stronę konsensusu inwestorów a raczej wcześniej wspomniana presja popytowa dla ropy. Stąd trzeba dla tego rynku zwiększyć czujność, gdyż wykresowo widać, że zmienność na FOIL jest na poziomie sprzed pandemii a to sugeruje w niedalekiej przyszłości wystąpienie nieoczekiwanego impulsu kierunkowego na ropie. Zwłaszcza, że notowania dzienne wykazują brak impetu w fali wzrostowej i podwyższoną wagę oporu 43,24 USD. Warto zwrócić uwagę, że kontrakt CFD na ropę WTI znajduje się w kanale spadkowym a ważnym oporem pozostają okolice 49,66 – 50,00 USD za baryłkę.