Na Wall Street dalszy ciąg przeceny

Dow Jones stracił w środę 1,4 proc. i minimalnie uniknął technicznej korekty, czyli spadku o 10 proc. poniżej ostatniego szczytu. S&P500 spadł o 1,8 proc. i pogłębił korektę zanotowaną we wtorek. Nasdaq poszedł w dół aż o 2,6 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji dominowała w środę podaż, a wartość głównych indeksów na zamknięciu była ich dziennym minimum. Inwestorzy pozbywają się akcji w związku z olbrzymią niepewnością, którą generuje kryzys ukraiński. The Wall Street Journal podał, że rosyjska inwazja na Ukrainę może rozpocząć się już ze środy na czwartek. Trudność w przewidzeniu dalszego przebiegu konfliktu, m.in. stopnia zagrożenia dostaw surowców z Rosji, powoduje jednocześnie trudność w przewidzeniu jak zachowa się w najbliższej przyszłości Fed, który w marcu miał rozpocząć podwyższanie stóp procentowych. Awersja do ryzyka zwiększyła popyt na dolara i złoto, które osiągnęło w środę najwyższy kurs zamknięcia od ponad roku. Rosły rentowności obligacji USA, a krzywa rentowności stała się najbardziej płaska od 2 lat w części między papierami 2- i 10-letnimi, co tradycyjnie wywołało głosy o możliwości recesji.