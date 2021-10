Na Wall Street oczekiwanie na rozpoczęcie sezonu wyników

Dow Jones stracił w środę 0,3 proc. wartości. S&P500 kończył sesję zniżką o 0,2 proc. Nasdaq spadł o 0,1 proc.

Podczas wtorkowej sesji na amerykańskich rynkach akcji indeksy oscylowały wokół poziomów zamknięć z poniedziałku. Inwestorzy czekali na rozpoczęcie sezonu wyników kwartalnych. W środę przed rozpoczęciem sesji przedstawią je m.in. Delta Air Lines, BlackRock i JP Morgan. Rynek oczekuje także na dane o inflacji we wrześniu, które również podane zostaną w środę przed sesją. Inflacja stała się jednym z głównych tematów rynku. We wtorek rentowność obligacji 2-letnich USA rosła najwyżej od 18 miesięcy, bo nasila się obawa, że Fed może zostać zmuszony do szybszego niż jest to oczekiwane podwyższenia stóp. W trakcie sesji pojawiła się informacja, że we wrześniu oczekiwania inflacyjne Amerykanów były rekordowo wysokie. Tymczasem rynek otrzymał sygnały, że rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji może ruszyć w listopadzie. Wiceszef Fed Richard Clarida powiedział we wtorek, że spełnione są do tego wszystkie warunki. Podobnie wypowiedział się szef Fed w Atlancie Raphael Bostic.