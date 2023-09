Na Wall Street rośnie napięcie przed piątkowymi danymi

Ton czwartkowym wydarzeniom na amerykańskich giełdach bezsprzecznie nadawały dane makroekonomiczne, a w szczególności dotyczące bezrobocia i jednego z ulubionych przez Fed wskaźników inflacyjnych, PCE core.

Sesja zaczęła się obiecująco, jednak nastroje powoli się psuły, co w okolicach połowy notowań zepchnęło wszystkie trzy główne indeksy pod kreskę. Potem dwóm z nich udało się odrobić część strat i ponownie zagościć w zielonych obszarach, jednak prestiżowa średnia przemysłowa Dow Jones poddała się trwalszej przecenie, a na końcu dołączył do niej S&P500.

Ostatecznie na finiszu czwartkowej sesji wskaźnik blue chipów zniżkował o blisko 170 pkt, -0,48 proc. Indeks szerokiego rynku S&P500 zniżkował o 0,16 proc., zaś technologiczny Nasdaq Composite zyskał 0,11 proc.

Raport Departamentu Pracy o tzw. nowych bezrobotnych ponownie zaskoczył. Podczas gdy liczono na niewielki wzrost liczby osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych, ta nieoczekiwania znów spadła i zeszła do najniższego poziomu od czterech tygodni. Potwierdzać to może utrzymującą się wysoką odporność rynku pracy na politykę zacieśniania monetarnego prowadzoną przez Fed.

Niespodzianki tym razem nie było z kolei w przypadku wskaźnika PCE core. Bazowy indeks osobistych wydatków konsumpcyjnych wzrósł w lipcu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i 4,2 proc. w ujęciu rocznym pokrywając się z medianą prognoz ekonomistów. Roczny PCE jednak wzrósł do 3,3 proc. Może to tym samym stanowić zachętę dla władz monetarnych do kontynuowania cyklu podwyżek stóp procentowych. Inwestorzy mają jednak nadzieję, że FOMC, organ Fed odpowiedzialny za politykę stóp procentowych utrzyma stawki na dotychczasowym poziomie podczas wrześniowego posiedzenia.

Tydzień na Wall Street i Nasdaq zakończony zostanie kolejna porcją ważnych danych. W piątek opublikowany ma zostać rządowy raport z rynku pracy, dotyczący stopy bezrobocia w sierpniu oraz liczby stworzonych miejsc pracy w sektorze prywatnym poza rolnictwem. W pierwszym przypadku spodziewane jest utrzymanie się stopy na poziomie 3,5 proc. zaś w drugim, powstanie 170 tys. etatów, mniej niż miesiąc wcześniej.

Czynnikami które mogą też determinować zachowanie inwestorów mogą okazać się też odczyty wskaźników PMI i ISM dla sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych.

Wśród notowanych spółek w czwartek na plus prezentowała się Salesforce. Akcje producenta oprogramowania momentami drożały o ponad 4 proc. po publikacji lepszych niż oczekiwano wyników za II kwartał i optymistycznej prognozy na bieżący kwartał.

Po stronie największych przegranych znalazły się z kolei papiery Dollar General. Jeden z największych amerykańskich dyskontów rozczarował inwestorów obniżką rocznej prognozy sprzedaży w sklepach działających na rynku od co najmniej roku. Kurs zapikował o ponad 14 proc.

W skali całego sierpnia wszystkie trzy benchmarki odnotowały straty. DJ IA spadł o 2,4 proc., S&P500 o 1,8 proc. zaś Nasdaq o 2,2 proc.