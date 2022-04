Na Wall Street wierzą, że inflacja już nie będzie rosła

Dow Jones wzrósł w środę o 1,0 proc., a S&P500 zyskał 1,1 proc. Nasdaq poszedł w górę o 2,0 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji rządził popyt. Inwestorzy uznali, że spadek rentowności obligacji, szczególnie z tzw. krótkiego końca krzywej rentowności, po opublikowanym przed sesją raporcie o rekordowym wzroście cen produkcji sprzedanej w marcu, to sygnał że inflacja nie będzie już rosła. Przekonanie to wzmocniła dodatkowo wypowiedź Christophera Wallera z zarządu Fed, który oświadczył że inflacja cen detalicznych prawdopodobnie osiągnęła w marcu szczyt. Nastrojów nie zdołała popsuć natomiast druga część jego wypowiedzi, w której podkreślił potrzebę agresywnego podwyższenia stóp w maju, a być może także w czerwcu i lipcu. Rozpoczęcie sezonu wyników kwartalnych wywołało mieszane uczucia. Z jednej strony rozczarował JP Morgan (-3,2 proc.), co zaszkodziło branży finansowej. Z drugiej pozytywnie zaskoczyły linie lotnicze Delta (6,2 proc.), co pomogło branży podróży i wypoczynku.