Na Zachodzie małe zmiany giełdowych indeksów. Premier W.Brytanii Theresa May przygotowuje się do rozmów z ministrami w sprawie Brexitu. Unia Europejska stara się osiągnąć konsensus w sprawie rozpoczęcia rozmów handlowych z USA, podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 spada o 0,1 proc.



Premier Theresa May ma odbyć we wtorek pięciogodzinne rozmowy z członkami swojego gabinetu w sprawie Brexitu.



Według jednego z urzędników ministrowie prawdopodobnie zostaną poproszeni o rozważenie opcji odroczenia Brexitu nawet do końca roku lub jeszcze dłużej, aby było więcej czasu na rozwiązanie impasu w brytyjskim parlamencie.



Brytyjska Izba Gmin odrzuciła w poniedziałek cztery alternatywne plany w sprawie wyjścia W. Brytanii z UE po tym, jak żadna z 4 przedstawionych propozycji nie uzyskała większości głosów.



Wielka Brytania ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować się albo na Brexit bez umowy, albo na przedłużenie swego członkostwa w UE i znalezienie wyjścia z impasu politycznego.



Tymczasem rządy UE starają się osiągnąć konsensus w sprawie rozpoczęcia rozmów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Jest jednak ryzyko opóźnienia tych negocjacji, co mogłoby dodatkowo wywołać gniew prezydenta USA Donalda Trumpa po tym, jak UE odmówiła włączenia do negocjacji spraw rolnictwa.



Źródła podają, że Francja może się opierać udzieleniu Komisji Europejskiej "zielonego światła" do rozpoczęcia rozmów handlowych z USA.



Główne punkty sporne to rola klimatu i środowiska, biorąc pod uwagę decyzję USA o wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego.



Ambasador USA w UE Gordon Sondland mówił w lutym, że "tak długo, jak władze UE będą grały na zwłokę, tym bardziej USA będą chciały zrewidować swoje relacje z UE".



Tymczasem wkrótce dojdzie do wznowienia rozmów handlowych pomiędzy USA a Chinami. W środę do Waszyngtonu przybędzie wicepremier Liu He. W ub. tygodniu negocjacje w Pekinie prowadzili sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin i przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer.



Na rynku walutowym we wtorek euro spada o 0,1 proc. do 1,1202 USD, brytyjski funt traci 0,4 proc., a japoński jen zniżkuje o 0,05 proc. do 111,36 za dolara USA.



Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pkt. bazowe do 2,48 proc., a brytyjskich - spada o 2 pkt. bazowe do 1,029 proc.



Ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,2 proc. do 61,71 USD za baryłkę, po zwyżce ceny w poniedziałek o 2,4 proc.



Miedź na LME w Londynie tanieje o 0,2 proc. do 6.456,00 USD za tonę.