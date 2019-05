Na zagranicznych giełdach spadki

Saga o Huawei napędza wzrost obaw o relacje w handlu USA-Chiny, a inwestorzy coraz sceptyczniej podchodzą do perspektyw rozwiązania sporu pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem - podają maklerzy.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w środę rozporządzenie zabraniające amerykańskim sieciom teleinformatycznym nabywania i użytkowania sprzętu od firm mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ocenia się, że jest ono skierowane głównie właśnie przeciwko chińskiemu koncernowi Huawei.



Stany Zjednoczone, podobnie jak kilka innych krajów, podejrzewają, że sprzęt i oprogramowanie Huawei może być wykorzystywane do celów szpiegowskich. Huawei stanowczo temu zaprzecza.



"To, co ostatnio dzieje się na rynkach, wskazuje, że napięcia w handlu pomiędzy USA a Chinami nie osiągnęły jeszcze +najwyższego poziomu+" - mówi ekonomista Citigroup Cesar Rojas.



Dodaje, że przedłużenie napięć w sporze handlowym USA-Chiny może spowolnić a nawet zaszkodzić innym rozmowom o handlu, m.in. negocjacjom USA z UE.



A tymczasem w czwartek w Europie o 22 proc. spada kurs akcji spółki Thomas Cook, najniżej od 2012 r. Brytyjski tour operator spodziewa się wyzwań w tym sezonie letnim. Analitycy Jefferies podali, że Thomas Cook obniżył swój guidance Ebit na 2019 r. co najmniej o 35 proc. w stosunku do konsensusu.



Na giełdzie we Frankfurcie mocno zyskuje Thyssenkrupp: 7,2 proc. Agencja Reuters podała, że fińska firma Kone rozważa możliwość złożenia oferty na dział produkcji dźwigów. Firma współpracuje w tej sprawie z ekspertami Bank of America Merrill Lynch. Akcje Kone na giełdzie w Helsinkach zwyżkują o 5 proc., najmocniej od niemal 8 miesięcy.



O 1,1 proc. na giełdzie w Zurychu drożeją akcje spółki LafargeHolcim.



Na rynku walutowym kurs euro rośnie o 0,1 proc. do 1,1207 USD.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,36 proc.



Ropa na NYMEX drożeje o 0,5 proc. do 62,37 USD/b.