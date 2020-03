Co najmniej trzech nabywców saudyjskiej ropy zgłosiło chęć zwiększenia jej planowanych dostaw w kwietniu od 30 proc. do 50 proc., do czego zachęciła ich duża obniżka ceny, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

W poniedziałek nastąpił krach na rynku ropy po tym jak Arabia Saudyjska zdecydowała się zwiększyć wydobycie surowca i obniżyć jego cenę rozpoczynając wojnę cenową z Rosją, która nie chciała zgodzić się na większą redukcję wydobycia od kwietnia.