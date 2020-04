Naczelna lekarz Szkocji złamała zakaz

Catherine Calderwood, naczelna lekarz Szkocji, została przyłapana przez prasę, a następnie upomniana przez policję za to, że wbrew zaleceniom pozostania w domu, które sama regularnie powtarzała, wybrała się na weekend do swojego drugiego domu na wsi.

„The Scottish Sun” opublikował zdjęcia Catherine Calderwood wraz z mężem i dziećmi na spacerze w pobliżu ich wiejskiego domu w hrabstwie Fife, około 65 km od ich głównego miejsca zamieszkania. To ewidentne złamanie zakazów nałożonych zarówno przez brytyjski, jak też szkocki rząd, które dopuszczają wyjście z domu tylko po niezbędne zakupy, do lekarza, do pracy, jeśli jest kluczowa i nie może być wykonywana zdalnie, oraz w celu wykonania ćwiczeń fizycznych — ale tylko w pojedynkę lub z osobą, z którą się mieszka. W szczególności władze oraz pracownicy służby zdrowia apelowali, aby mimo zapowiadanej ładnej pogody nie wychodzić do parków, na plaże, nie jeździć do miejscowości wypoczynkowych ani do swoich drugich domów. Catherine Calderwood przeprosiła za swoje zachowanie.