Nadzieja na pokój podtrzymała wzrosty na Wall Street

Dow Jones wzrósł o 1,0 proc., a S&P500 zyskał 1,2 proc. i wyszedł z technicznej korekty trochę więcej niż miesiąc po tym jak się w niej znalazł. Nasdaq zwiększył wartość o 1,8 proc.

Amerykańscy inwestorzy uznali, że wzrosła szansa zakończenia wojny na Ukrainie po doniesieniach sugerujących istotny postęp w negocjacjach ukraińsko-rosyjskich. Pomimo ostrzeżeń rządu USA, że deklaracje Rosji o wycofywaniu wojsk z regionu Kijowa nie znajdują wciąż potwierdzenia, we wtorek na rynkach akcji w USA dominował optymizm. Nie osłabiła go wiadomość o krótkotrwałym odwróceniu krzywej rentowności na odcinku między obligacjami 2- i 10-letnimi, co uznawane jest za sygnał poprzedzający recesję. Wsparciem dla wzrostów były dane makro. Ceny domów rosną w USA nadal bardzo mocno i po dwóch miesiącach spadku wzrósł marcowy wskaźnik nastrojów konsumentów, co tłumaczone jest dobrą sytuacją na rynku pracy. Wiara w zakończenie ukraińskiego kryzysu podtrzymała spadkowy trend cen ropy i osłabiła notowania „bezpiecznych przystani” dolara oraz złota.